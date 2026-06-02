Linguiça recheada na air fryer: aprenda a receita
Além de prática, a preparação exige poucos ingredientes e fica pronta em cerca de 20 minutos
Quem busca uma opção saborosa e fácil de preparar pode apostar na linguiça recheada na air fryer. A receita combina a suculência da linguiça toscana com um recheio de vinagrete fresco e queijo mussarela gratinado, resultando em um prato ideal para o almoço, jantar ou até mesmo para servir como petisco em reuniões com amigos e familiares.
Além de prática, a preparação exige poucos ingredientes e fica pronta em cerca de 20 minutos, utilizando apenas a air fryer.
Ingredientes da Linguiça recheada na air fryer
- 1 linguiça toscana grande;
- 1 tomate picado;
- 1/2 cebola picada;
- cheiro-verde a gosto;
- azeite de oliva a gosto;
- sal a gosto;
- pimenta-do-reino a gosto;
- 200 gramas de queijo mussarela ralado.
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Modo de preparo da Linguiça recheada na air fryer
- Em uma tigela, misture o tomate, a cebola, o cheiro-verde, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve o vinagrete.
- Em seguida, faça um corte no sentido do comprimento da linguiça, sem separar completamente as partes, formando uma espécie de "barquinho" para receber o recheio.
- Leve a linguiça à air fryer preaquecida a 200°C por aproximadamente 15 minutos. Após esse período, retire o alimento do cesto e recheie com o vinagrete preparado anteriormente.
- Cubra com a mussarela ralada e retorne à air fryer por mais cinco minutos, ou até o queijo derreter e gratinar.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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