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Linguiça recheada na air fryer: aprenda a receita

Além de prática, a preparação exige poucos ingredientes e fica pronta em cerca de 20 minutos

Gabrielle Borges
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Linguiça recheada na air fryer (Reprodução/Receitinhas)

Quem busca uma opção saborosa e fácil de preparar pode apostar na linguiça recheada na air fryer. A receita combina a suculência da linguiça toscana com um recheio de vinagrete fresco e queijo mussarela gratinado, resultando em um prato ideal para o almoço, jantar ou até mesmo para servir como petisco em reuniões com amigos e familiares.

Além de prática, a preparação exige poucos ingredientes e fica pronta em cerca de 20 minutos, utilizando apenas a air fryer.

Ingredientes da Linguiça recheada na air fryer

  • 1 linguiça toscana grande;
  • 1 tomate picado;
  • 1/2 cebola picada;
  • cheiro-verde a gosto;
  • azeite de oliva a gosto;
  • sal a gosto;
  • pimenta-do-reino a gosto;
  • 200 gramas de queijo mussarela ralado.

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Modo de preparo da Linguiça recheada na air fryer

  • Em uma tigela, misture o tomate, a cebola, o cheiro-verde, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve o vinagrete.
  • Em seguida, faça um corte no sentido do comprimento da linguiça, sem separar completamente as partes, formando uma espécie de "barquinho" para receber o recheio.
  • Leve a linguiça à air fryer preaquecida a 200°C por aproximadamente 15 minutos. Após esse período, retire o alimento do cesto e recheie com o vinagrete preparado anteriormente.
  • Cubra com a mussarela ralada e retorne à air fryer por mais cinco minutos, ou até o queijo derreter e gratinar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

 

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