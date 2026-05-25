Brigadeirão gourmet com 4 ingredientes é a receita da Ana Maria Braga de hoje (25/05)

O brigadeirão gourmet com apenas 4 ingredientes da Ana Maria Braga é fácil, fácil de fazer em casa. A sobremesa tem uma textura deliciosa e é perfeita para servir depois do almoço do dia a dia ou em ocasiões especiais. Confira o passo a passo.

Ingredientes do Brigadeirão gourmet com 4 ingredientes da Ana Maria Braga

Meia xícara de chá ou 120 mililitros de creme de leite fresco

300 gramas ou 1 xícara de chá de leite condensado

4 ovos

400 gramas ou 3 xícaras de chá de chocolate meio amargo derretido

VEJA MAIS



Modo de preparo do Brigadeirão gourmet com 4 ingredientes da Ana Maria Braga

No liquidificador, coloque 4 ovos, meia xícara de chá de creme de leite fresco, 300 gramas de leite condensado, 400 gramas de chocolate meio amargo derretido e bata por 2 minutos

Transfira para uma forma de pudim de 17 centímetros por 6 centímetros de altura untada com manteiga e polvilhada com açúcar, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 graus em banho-maria por 1 hora.

Retire do forno, leve à geladeira por, no mínimo, 2 horas.

Depois desse tempo, retire da geladeira, desenforme, decore com chocolate granulado e sirva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)