Surpresa de morango com chocolate: aprenda a receita

A combinação de morango com chocolate segue como uma das mais queridas da confeitaria caseira brasileira. Cremosa, doce na medida certa e com contraste equilibrado entre o azedinho da fruta e a intensidade do chocolate, a surpresa de morango com chocolate é daquelas receitas que fazem sucesso em qualquer ocasião.

Confira o passo a passo da receita.

Ingredientes da surpresa de morango com chocolate

4 caixas de leite condensado

4 caixas de creme de leite

3 barras de chocolate meio amargo

2 barras de chocolate branco

2 bandejas de morango

1 colher de sopa de manteiga

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Modo de preparo

Primeira camada: creme de chocolate e morangos

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, as barras de chocolate meio amargo e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo continuamente até que o chocolate derreta completamente e a mistura ganhe consistência cremosa e comece a desgrudar do fundo da panela.

Desligue o fogo e espalhe uma camada desse creme em uma travessa. Em seguida, distribua os morangos lavados e cortados por cima. Cubra com o restante do creme de chocolate.

Leve à geladeira por aproximadamente 2 horas para firmar.

Segunda camada: cobertura de chocolate branco

Em outra panela, adicione o creme de leite e o chocolate branco. Derreta em banho-maria, mexendo até obter um creme liso e homogêneo.

Depois, despeje essa mistura sobre a travessa, cobrindo completamente a camada anterior de chocolate e morangos.

Retorne à geladeira por mais 2 horas, até a sobremesa ganhar consistência firme e gelada.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)