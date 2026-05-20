O Liberal chevron right Receita chevron right

Pão de milho fofinho e gostoso: aprenda a receita e teste em casa

A versão feita com milho verde e fubá deixa a massa ainda mais úmida e saborosa.

Gabrielle Borges
fonte

Pão de milho fofinho (Reprodução/Freepik)

O pão de milho é uma das receitas mais tradicionais da culinária caseira brasileira. Com textura macia, sabor levemente adocicado e aroma irresistível, ele combina perfeitamente com café da manhã, lanche da tarde ou até acompanhando manteiga e queijo derretido. Confira o passo a passo.

Ingredientes do pão de milho fofinho

Para a esponja

  • 2/3 de xícara de farinha de trigo
  • 1/3 de xícara de leite integral
  • 5 g de fermento biológico seco

Para a massa

  • Esponja já ativada
  • 3 xícaras de farinha de trigo (aproximadamente)
  • 1 xícara de fubá mimoso
  • 2/3 de xícara de leite
  • 1/2 colher de sopa de sal
  • 1/3 de xícara de açúcar
  • 2 colheres de sopa de leite em pó
  • 1/2 lata de milho verde cozido ou em conserva
  • 1 ovo
  • 3 e 1/2 colheres de sopa de manteiga
  • Clara de ovo para pincelar
  • Fubá para polvilhar

Modo de preparo do pão de milho fofinho

  • Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o leite integral e o fermento biológico seco. Cubra e deixe descansar por cerca de 1 hora, até a mistura crescer e ficar aerada.
  • No liquidificador, coloque o milho verde e o leite. Bata até formar um creme homogêneo.
  • Em um recipiente grande, adicione a esponja já ativada, o creme de milho, o fubá, o açúcar, o sal, o leite em pó e o ovo. Misture bem.
  • Acrescente a farinha de trigo aos poucos até a massa atingir um ponto firme, ideal para sovar.
  • Sove a massa por aproximadamente 5 minutos. Depois, acrescente a manteiga e continue sovando por mais 15 minutos, até a massa ficar lisa e elástica.
  • Cubra a massa e deixe descansar por cerca de 2 horas ou até dobrar de volume.
  • Divida a massa em partes iguais, faça pequenas bolas e abra cada uma com um rolo. Modele os pães no formato desejado.
  • Deixe descansar novamente por mais 30 minutos.
  • Pincele os pães com clara de ovo e polvilhe fubá por cima para garantir um acabamento rústico e crocante.
  • Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos ou até os pães ficarem dourados.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

