Pão de milho fofinho e gostoso: aprenda a receita e teste em casa
A versão feita com milho verde e fubá deixa a massa ainda mais úmida e saborosa.
O pão de milho é uma das receitas mais tradicionais da culinária caseira brasileira. Com textura macia, sabor levemente adocicado e aroma irresistível, ele combina perfeitamente com café da manhã, lanche da tarde ou até acompanhando manteiga e queijo derretido. Confira o passo a passo.
Ingredientes do pão de milho fofinho
Para a esponja
- 2/3 de xícara de farinha de trigo
- 1/3 de xícara de leite integral
- 5 g de fermento biológico seco
Para a massa
- Esponja já ativada
- 3 xícaras de farinha de trigo (aproximadamente)
- 1 xícara de fubá mimoso
- 2/3 de xícara de leite
- 1/2 colher de sopa de sal
- 1/3 de xícara de açúcar
- 2 colheres de sopa de leite em pó
- 1/2 lata de milho verde cozido ou em conserva
- 1 ovo
- 3 e 1/2 colheres de sopa de manteiga
- Clara de ovo para pincelar
- Fubá para polvilhar
VEJA MAIS
Modo de preparo do pão de milho fofinho
- Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o leite integral e o fermento biológico seco. Cubra e deixe descansar por cerca de 1 hora, até a mistura crescer e ficar aerada.
- No liquidificador, coloque o milho verde e o leite. Bata até formar um creme homogêneo.
- Em um recipiente grande, adicione a esponja já ativada, o creme de milho, o fubá, o açúcar, o sal, o leite em pó e o ovo. Misture bem.
- Acrescente a farinha de trigo aos poucos até a massa atingir um ponto firme, ideal para sovar.
- Sove a massa por aproximadamente 5 minutos. Depois, acrescente a manteiga e continue sovando por mais 15 minutos, até a massa ficar lisa e elástica.
- Cubra a massa e deixe descansar por cerca de 2 horas ou até dobrar de volume.
- Divida a massa em partes iguais, faça pequenas bolas e abra cada uma com um rolo. Modele os pães no formato desejado.
- Deixe descansar novamente por mais 30 minutos.
- Pincele os pães com clara de ovo e polvilhe fubá por cima para garantir um acabamento rústico e crocante.
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos ou até os pães ficarem dourados.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA