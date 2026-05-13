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Hot dog coreano: aprenda a receita que viralizou nas redes sociais

O lanche se tornou presença constante em vídeos gastronômicos e é um petisco diferente para fazer em casa.

Gabrielle Borges
fonte

Hot dog coreano (Reprodução/Freepik)

O hot dog coreano, também conhecido como corn dog coreano, vem ganhando popularidade entre os fãs de culinária prática e receitas diferentes. Com massa macia, recheio de queijo derretido e uma casquinha crocante, o lanche se tornou presença constante em vídeos gastronômicos e já é uma das apostas de quem busca um petisco diferente para fazer em casa.

A seguir, confira os ingredientes e o passo a passo da receita.

Ingredientes do Hot dog coreano

Para a massa:

  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 1 xícara de leite
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de sopa de fermento em pó

Para a montagem:

  • Salsichas
  • Fatias de queijo mussarela
  • Palitos de churrasco
  • Farinha panko ou farinha de rosca para empanar

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Modo de preparo do Hot dog coreano

  • Espete as salsichas em palitos de churrasco. Para facilitar o manuseio e o preparo, é possível cortar as salsichas ao meio.
  • Enrole cada salsicha com uma fatia de queijo mussarela, garantindo que o recheio fique bem firme no palito.
  • Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o leite, o ovo, o açúcar, o sal e o fermento em pó até formar uma massa homogênea e levemente cremosa.
  • Passe o espeto já montado na massa, cobrindo toda a superfície de forma uniforme.
  • Em seguida, empane na farinha panko ou na farinha de rosca, pressionando levemente para fixar bem a camada externa.
  • Leve ao óleo quente até que o hot dog coreano fique dourado e crocante por fora.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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