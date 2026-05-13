Hot dog coreano: aprenda a receita que viralizou nas redes sociais
O lanche se tornou presença constante em vídeos gastronômicos e é um petisco diferente para fazer em casa.
O hot dog coreano, também conhecido como corn dog coreano, vem ganhando popularidade entre os fãs de culinária prática e receitas diferentes. Com massa macia, recheio de queijo derretido e uma casquinha crocante, o lanche se tornou presença constante em vídeos gastronômicos e já é uma das apostas de quem busca um petisco diferente para fazer em casa.
A seguir, confira os ingredientes e o passo a passo da receita.
Ingredientes do Hot dog coreano
Para a massa:
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 xícara de leite
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de fermento em pó
Para a montagem:
- Salsichas
- Fatias de queijo mussarela
- Palitos de churrasco
- Farinha panko ou farinha de rosca para empanar
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Modo de preparo do Hot dog coreano
- Espete as salsichas em palitos de churrasco. Para facilitar o manuseio e o preparo, é possível cortar as salsichas ao meio.
- Enrole cada salsicha com uma fatia de queijo mussarela, garantindo que o recheio fique bem firme no palito.
- Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o leite, o ovo, o açúcar, o sal e o fermento em pó até formar uma massa homogênea e levemente cremosa.
- Passe o espeto já montado na massa, cobrindo toda a superfície de forma uniforme.
- Em seguida, empane na farinha panko ou na farinha de rosca, pressionando levemente para fixar bem a camada externa.
- Leve ao óleo quente até que o hot dog coreano fique dourado e crocante por fora.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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