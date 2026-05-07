Cuca de banana com farofa: aprenda a receita
A cuca de banana com farofa é uma das receitas mais tradicionais para acompanhar o café da manhã ou o lanche da tarde. Com massa macia, bananas maduras e uma cobertura crocante irresistível, o preparo conquista pelo sabor caseiro e pela praticidade.
Além de simples, a receita leva ingredientes acessíveis e fica pronta em pouco tempo. Confira o passo a passo completo.
Ingredientes da cuca de banana
- 3 ovos
- 1/2 xícara de açúcar
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 250 ml de leite
- 2 colheres de sopa de margarina
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Bananas cortadas em rodelas ou fatias
Ingredientes da farofa crocante
- 1 xícara de farinha de trigo
- 1/2 xícara de açúcar
- 2 colheres de sopa de margarina
Modo de preparo da cuca de banana com farofa
- Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até formar uma mistura clara. Acrescente a margarina e misture bem. Depois, adicione o leite aos poucos, alternando com a farinha de trigo, mexendo até a massa ficar homogênea.
- Por último, coloque o fermento em pó e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada e distribua as bananas por cima.
- Para preparar a farofa, misture a farinha de trigo, o açúcar e a margarina com as mãos até formar uma textura granulada. Espalhe sobre a massa.
- Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até a superfície ficar dourada e a massa assada por completo.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
