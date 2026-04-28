Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Coxinha cremosa de mandioca: aprenda a receita

Receita também pode ser adaptada com outros tipos de recheio, tornando-se uma opção versátil para lanches

Gabrielle Borges
fonte

Coxinha cremosa (Foto: Freepik)

A coxinha, um dos salgados mais populares do Brasil, ganha uma releitura que vem conquistando espaço nas cozinhas caseiras e também entre quem produz para venda: a versão com massa de mandioca.

Mais cremosa, macia e com sabor mais acentuado, a receita é uma alternativa à tradicional massa de trigo e pode ser preparada com ingredientes simples do dia a dia. Confira o passo a passo.

Ingredientes da coxinha cremosa de mandioca

Massa

1 xícara de água (preferencialmente do cozimento do frango, para mais sabor)
1/2 xícara de leite
1 colher de sopa de margarina
1 colher de chá de sal (rasa)
1 colher de café de páprica defumada
1 xícara e meia de farinha de trigo
350 g de mandioca cozida e amassada

Para empanar

  • Ovos
  • Leite
  • Farinha de rosca

Recheio

  • Frango cozido e desfiado
  • Catupiry ou requeijão cremoso
  • Cebola
  • Alho
  • Azeite
  • Sal e pimenta-do-reino
  • Páprica defumada

Modo de preparo: Coxinha cremosa de mandioca

Recheio cremoso de frango

  • O primeiro passo é preparar o recheio. Cozinhe um peito de frango na panela de pressão por cerca de 20 minutos, utilizando água, sal e páprica defumada para realçar o sabor. Depois de cozido, desfie o frango.
  • Em uma panela, refogue com azeite, meia cebola picada e dois dentes de alho amassados. Acrescente o frango desfiado, ajuste o sal e tempere com pimenta-do-reino. Para dar cremosidade, finalize com duas colheres de requeijão ou catupiry. O resultado deve ser um recheio úmido, mas consistente.
  • Em cada coxinha, a sugestão é usar aproximadamente duas colheres de frango e uma colher de catupiry.

Massa de mandioca

  • Em uma panela, misture a água, o leite, a margarina, o sal e a páprica defumada. Leve ao fogo até levantar fervura.
  • Quando começar a ferver, adicione a farinha de trigo aos poucos, mexendo sem parar para evitar a formação de grumos. O ponto ideal é quando a massa começa a desgrudar do fundo da panela.
  • Em seguida, transfira a massa para uma superfície limpa e comece a sovar. Com a massa ainda morna, acrescente a mandioca cozida e amassada, incorporando bem até que ela fique lisa e homogênea. No início, a massa pode grudar nas mãos, mas tende a ganhar consistência conforme esfria.

Modelagem e fritura

  • Com a massa pronta, abra pequenas porções na mão, recheie com o frango cremoso e modele no formato tradicional de coxinha.
  • Passe cada unidade no ovo batido com leite e depois na farinha de rosca. Frite em óleo quente, em temperatura média para alta, até que fiquem douradas por igual.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receita de hoje

receita de coxinha
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda