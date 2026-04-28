Coxinha cremosa de mandioca: aprenda a receita
Receita também pode ser adaptada com outros tipos de recheio, tornando-se uma opção versátil para lanches
A coxinha, um dos salgados mais populares do Brasil, ganha uma releitura que vem conquistando espaço nas cozinhas caseiras e também entre quem produz para venda: a versão com massa de mandioca.
Mais cremosa, macia e com sabor mais acentuado, a receita é uma alternativa à tradicional massa de trigo e pode ser preparada com ingredientes simples do dia a dia. Confira o passo a passo.
Ingredientes da coxinha cremosa de mandioca
Massa
1 xícara de água (preferencialmente do cozimento do frango, para mais sabor)
1/2 xícara de leite
1 colher de sopa de margarina
1 colher de chá de sal (rasa)
1 colher de café de páprica defumada
1 xícara e meia de farinha de trigo
350 g de mandioca cozida e amassada
Para empanar
- Ovos
- Leite
- Farinha de rosca
Recheio
- Frango cozido e desfiado
- Catupiry ou requeijão cremoso
- Cebola
- Alho
- Azeite
- Sal e pimenta-do-reino
- Páprica defumada
Modo de preparo: Coxinha cremosa de mandioca
Recheio cremoso de frango
- O primeiro passo é preparar o recheio. Cozinhe um peito de frango na panela de pressão por cerca de 20 minutos, utilizando água, sal e páprica defumada para realçar o sabor. Depois de cozido, desfie o frango.
- Em uma panela, refogue com azeite, meia cebola picada e dois dentes de alho amassados. Acrescente o frango desfiado, ajuste o sal e tempere com pimenta-do-reino. Para dar cremosidade, finalize com duas colheres de requeijão ou catupiry. O resultado deve ser um recheio úmido, mas consistente.
- Em cada coxinha, a sugestão é usar aproximadamente duas colheres de frango e uma colher de catupiry.
Massa de mandioca
- Em uma panela, misture a água, o leite, a margarina, o sal e a páprica defumada. Leve ao fogo até levantar fervura.
- Quando começar a ferver, adicione a farinha de trigo aos poucos, mexendo sem parar para evitar a formação de grumos. O ponto ideal é quando a massa começa a desgrudar do fundo da panela.
- Em seguida, transfira a massa para uma superfície limpa e comece a sovar. Com a massa ainda morna, acrescente a mandioca cozida e amassada, incorporando bem até que ela fique lisa e homogênea. No início, a massa pode grudar nas mãos, mas tende a ganhar consistência conforme esfria.
Modelagem e fritura
- Com a massa pronta, abra pequenas porções na mão, recheie com o frango cremoso e modele no formato tradicional de coxinha.
- Passe cada unidade no ovo batido com leite e depois na farinha de rosca. Frite em óleo quente, em temperatura média para alta, até que fiquem douradas por igual.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
