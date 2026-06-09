Fudge de chocolate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (09/06)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Fudge de chocolate ; confira o modo de preparo
O fudge de chocolate é uma sobremesa prática, fácil de fazer e perfeita para quem busca um doce rápido no dia a dia. No programa Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga ensina o passo a passo da receita, que leva poucos ingredientes, fica pronta em pouco tempo e rende até 30 pedaços, ideal para compartilhar ou servir em pequenas porções.
Ingredientes do Fudge de chocolate da Ana Maria Braga
- 250 gramas de chocolate meio amargo picado
- 195 gramas ou meia lata de leite condensado
- 10 gramas de manteiga sem sal
- Castanha-do-pará picada a gosto
- Amendoim torrado e moído a gosto
- Uva-passa preta e branca a gosto
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Modo de Preparo do Fudge de chocolate da Ana Maria Braga
- Em uma tigela em banho-maria, coloque 250 gramas de chocolate meio amargo picado e leve ao fogo baixo até derreter
- Desligue o fogo, junte meia lata de leite condensado e misture bem. Acrescente 10 gramas de manteiga sem sal e misture novamente.
- Transfira para uma assadeira retangular baixa forrada com saco plástico. Alise a superfície com a ajuda do próprio saco plástico
- Salpique castanha, amendoim e uva-passa. Leve à geladeira por aproximadamente 1 hora para firmar.
- Retire da geladeira, corte em quadradinhos e sirva em seguida.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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