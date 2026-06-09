Fudge de chocolate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (09/06)

O fudge de chocolate é uma sobremesa prática, fácil de fazer e perfeita para quem busca um doce rápido no dia a dia. No programa Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga ensina o passo a passo da receita, que leva poucos ingredientes, fica pronta em pouco tempo e rende até 30 pedaços, ideal para compartilhar ou servir em pequenas porções.

Ingredientes do Fudge de chocolate da Ana Maria Braga

250 gramas de chocolate meio amargo picado

195 gramas ou meia lata de leite condensado

10 gramas de manteiga sem sal

Castanha-do-pará picada a gosto

Amendoim torrado e moído a gosto

Uva-passa preta e branca a gosto

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Modo de Preparo do Fudge de chocolate da Ana Maria Braga

Em uma tigela em banho-maria, coloque 250 gramas de chocolate meio amargo picado e leve ao fogo baixo até derreter

Desligue o fogo, junte meia lata de leite condensado e misture bem. Acrescente 10 gramas de manteiga sem sal e misture novamente.

Transfira para uma assadeira retangular baixa forrada com saco plástico. Alise a superfície com a ajuda do próprio saco plástico

Salpique castanha, amendoim e uva-passa. Leve à geladeira por aproximadamente 1 hora para firmar.

Retire da geladeira, corte em quadradinhos e sirva em seguida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)