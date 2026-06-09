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Fudge de chocolate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (09/06)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Fudge de chocolate ; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Fudge de chocolate da Ana Maria Braga (Reprodução/ TV Globo)

O fudge de chocolate é uma sobremesa prática, fácil de fazer e perfeita para quem busca um doce rápido no dia a dia. No programa Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga ensina o passo a passo da receita, que leva poucos ingredientes, fica pronta em pouco tempo e rende até 30 pedaços, ideal para compartilhar ou servir em pequenas porções.

Ingredientes do Fudge de chocolate da Ana Maria Braga

  • 250 gramas de chocolate meio amargo picado
  • 195 gramas ou meia lata de leite condensado
  • 10 gramas de manteiga sem sal
  • Castanha-do-pará picada a gosto
  • Amendoim torrado e moído a gosto
  • Uva-passa preta e branca a gosto

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Modo de Preparo do Fudge de chocolate da Ana Maria Braga

  • Em uma tigela em banho-maria, coloque 250 gramas de chocolate meio amargo picado e leve ao fogo baixo até derreter
  • Desligue o fogo, junte meia lata de leite condensado e misture bem. Acrescente 10 gramas de manteiga sem sal e misture novamente.
  • Transfira para uma assadeira retangular baixa forrada com saco plástico. Alise a superfície com a ajuda do próprio saco plástico
  • Salpique castanha, amendoim e uva-passa. Leve à geladeira por aproximadamente 1 hora para firmar.
  • Retire da geladeira, corte em quadradinhos e sirva em seguida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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