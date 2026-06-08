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Biscoito de nata caseiro: aprenda a receita

O resultado são biscoitos delicados, levemente crocantes por fora e macios por dentro

Gabrielle Borges
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Biscoito de nata caseiro (Reprodução/Youtube)

Com textura leve, sabor suave e aquele toque amanteigado que derrete na boca, o biscoito de nata segue como uma das receitas caseiras mais queridas da culinária tradicional brasileira. Ideal para acompanhar o café ou o chá da tarde, o preparo é simples e não exige técnicas complexas, o que o torna ainda mais popular nas cozinhas do Norte e de todo o país.

A seguir, veja o passo a passo de como preparar o biscoito de nata com poucos ingredientes

Ingredientes do biscoito de nata caseiro

  • 300 g de nata (aproximadamente um pote)
  • 200 g de açúcar refinado
  • 80 g de manteiga em ponto pomada
  • 1 pitada de sal
  • 3 gotas de essência de baunilha
  • 200 g de farinha de trigo
  • 300 g de amido de milho

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Modo de preparo do biscoito de nata caseiro

  • Em um recipiente, misture a nata, o açúcar e a manteiga até formar um creme homogêneo. Em seguida, acrescente a baunilha e o sal, incorporando bem.
  • Aos poucos, adicione a farinha de trigo e o amido de milho, misturando até obter uma massa lisa, macia e que não grude nas mãos. O ponto ideal é uma massa delicada, fácil de modelar.
  • Modele os biscoitos no formato desejado e disponha em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga.
  • Antes de levar ao forno, leve os biscoitos ao freezer por pelo menos 30 minutos. Esse passo ajuda a manter o formato e garante uma textura mais leve após o assamento.
  • Em seguida, asse em forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos. Fique atento: o segredo do biscoito de nata perfeito é retirá-los do forno ainda branquinhos, sem dourar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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