Torta de cebola caramelizada: aprenda a receita
A torta de cebola caramelizada é prática, saborosa e versátil.
Se você procura uma receita saborosa e prática para servir no almoço, lanche da tarde ou até em um jantar especial, a torta de cebola caramelizada é a escolha perfeita. Com uma massa leve, recheio cremoso e o toque adocicado da cebola caramelizada, essa receita conquista até quem não é fã de cebola.
Confira o passo a passo.
Ingredientes da torta de cebola caramelizada
Recheio:
- 2 unidades de cebola fatiada
- 5 g de açúcar (1 colher de chá)
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Orégano a gosto
- 39 mL de azeite de oliva (3 colheres de sopa)
- 50 g de queijo prato ralado
Massa e decoração:
- 3 ovos
- 240 mL de leite (1 xícara)
- 80 mL de óleo (1/3 de xícara)
- 5 g de sal (1 colher de chá)
- 120 g de farinha de trigo (1 xícara)
- 10 g de fermento químico (2 colheres de chá)
- 20 g de parmesão ralado
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Modo de preparo da torta de cebola caramelizada
- Comece colocando as fatias de cebola em uma tigela com água e o açúcar. Deixe descansar por cerca de 15 minutos. Essa etapa ajuda a reduzir a acidez da cebola e traz o sabor doce característico do caramelizado.
- Após esse tempo, escorra a água, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto e reserve.
- Aqueça o azeite em uma frigideira e adicione as cebolas temperadas. Cozinhe em fogo médio até que fiquem douradas e macias, mexendo de vez em quando. Reserve.
- No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o sal até obter uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente a farinha de trigo e o fermento, batendo novamente até incorporar bem.
- Unte uma forma média com óleo e polvilhe um pouco de farinha. Despeje metade da massa, distribua o recheio de cebola caramelizada e o queijo prato ralado. Cubra com o restante da massa e finalize com o parmesão ralado por cima para gratinar.
- Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que a torta esteja dourada e firme ao toque.
- Retire do forno, deixe amornar e sirva. Essa torta combina perfeitamente com saladas verdes ou mesmo como acompanhamento de um prato principal.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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