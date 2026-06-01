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Torta de cebola caramelizada: aprenda a receita

A torta de cebola caramelizada é prática, saborosa e versátil.

Gabrielle Borges
fonte

Torta de cebola caramelizada (Reprodução/Freepik)

Se você procura uma receita saborosa e prática para servir no almoço, lanche da tarde ou até em um jantar especial, a torta de cebola caramelizada é a escolha perfeita. Com uma massa leve, recheio cremoso e o toque adocicado da cebola caramelizada, essa receita conquista até quem não é fã de cebola.

Confira o passo a passo.

Ingredientes da torta de cebola caramelizada

Recheio:

  • 2 unidades de cebola fatiada
  • 5 g de açúcar (1 colher de chá)
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Orégano a gosto
  • 39 mL de azeite de oliva (3 colheres de sopa)
  • 50 g de queijo prato ralado

Massa e decoração:

  • 3 ovos
  • 240 mL de leite (1 xícara)
  • 80 mL de óleo (1/3 de xícara)
  • 5 g de sal (1 colher de chá)
  • 120 g de farinha de trigo (1 xícara)
  • 10 g de fermento químico (2 colheres de chá)
  • 20 g de parmesão ralado

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Modo de preparo da torta de cebola caramelizada

  • Comece colocando as fatias de cebola em uma tigela com água e o açúcar. Deixe descansar por cerca de 15 minutos. Essa etapa ajuda a reduzir a acidez da cebola e traz o sabor doce característico do caramelizado.
  • Após esse tempo, escorra a água, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto e reserve.
  • Aqueça o azeite em uma frigideira e adicione as cebolas temperadas. Cozinhe em fogo médio até que fiquem douradas e macias, mexendo de vez em quando. Reserve.
  • No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o sal até obter uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente a farinha de trigo e o fermento, batendo novamente até incorporar bem.
  • Unte uma forma média com óleo e polvilhe um pouco de farinha. Despeje metade da massa, distribua o recheio de cebola caramelizada e o queijo prato ralado. Cubra com o restante da massa e finalize com o parmesão ralado por cima para gratinar.
  • Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que a torta esteja dourada e firme ao toque.
  • Retire do forno, deixe amornar e sirva. Essa torta combina perfeitamente com saladas verdes ou mesmo como acompanhamento de um prato principal.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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