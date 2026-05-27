Panqueca americana: aprenda a receita

Leve, macia e versátil, a panqueca americana é uma daquelas receitas que conquistam pela praticidade e pelo sabor. Perfeita para o café da manhã ou até mesmo para um lanche da tarde mais caprichado, ela pode ser servida com mel, frutas, geleias ou até versões mais indulgentes, como chocolate e creme.

Em poucos minutos, é possível ter uma massa fofinha e dourada, no estilo clássico das panquecas servidas em cafés americanos. Confira o passo a passo:

Ingredientes da panqueca americana

1 ovo

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de óleo

1 colher (chá) de essência de baunilha

1 xícara de farinha de trigo

3/4 de xícara de leite

1 colher (café) de fermento em pó

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Modo de preparo da panqueca americana

Em um recipiente, comece batendo o ovo com o açúcar até obter uma mistura homogênea. Em seguida, adicione o óleo e a essência de baunilha, misturando bem para incorporar os sabores.

Depois, acrescente a farinha de trigo aos poucos, intercalando com o leite para evitar grumos e garantir uma massa lisa. Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente, apenas para incorporá-lo à mistura.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e, se necessário, unte levemente com óleo.

Coloque pequenas porções da massa e deixe cozinhar até que apareçam bolhas na superfície. Vire com cuidado e doure o outro lado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)