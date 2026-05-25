Bolo de banana caramelizado: aprenda a receita

O bolo de banana caramelizado é uma daquelas receitas clássicas que conquistam pelo sabor e pelo aroma irresistível. Fofinho, úmido e com um toque especial de canela, o doce é perfeito para acompanhar o café da tarde ou servir como sobremesa em família. A combinação da banana com a calda caramelizada deixa o bolo ainda mais macio e saboroso.

Além de simples de preparar, a receita leva ingredientes fáceis de encontrar e fica pronta em cerca de 45 minutos. Confira o passo a passo completo.

Ingredientes do bolo de banana caramelizado

Para o caramelo

1 xícara de açúcar;

1/2 xícara de água;

3 bananas nanicas cortadas em rodelas.

Para a massa

3 ovos;

1 xícara de açúcar;

3 colheres de sopa de margarina ou manteiga;

1 xícara de leite;

2 xícaras de farinha de trigo;

1 colher de chá de canela em pó;

1 colher de sopa de fermento em pó.

Medida da xícara: 250 ml.

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Modo de preparo do bolo de banana caramelizado

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até derreter e formar um caramelo dourado. Acrescente a água com cuidado e mexa até dissolver completamente.

Despeje o caramelo em uma forma previamente untada e distribua as rodelas de banana no fundo. Reserve.

Em uma tigela, bata os ovos, o açúcar e a manteiga até obter um creme claro e homogêneo.

Adicione o leite e misture bem. Em seguida, acrescente a farinha de trigo e a canela em pó, mexendo até a massa ficar lisa.

Finalize com o fermento em pó e misture delicadamente.

Despeje a massa sobre as bananas caramelizadas na forma.

Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 45 minutos, ou até o bolo ficar dourado e passar no teste do palito.

Espere amornar antes de desenformar para que a cobertura caramelizada fique perfeita. O resultado é um bolo macio, perfumado e ideal para qualquer ocasião.