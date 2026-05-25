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Bolo de banana caramelizado: aprenda a receita

Além de simples de preparar, a receita leva ingredientes fáceis de encontrar e fica pronta em cerca de 45 minutos

Gabrielle Borges
fonte

Bolo de banana caramelizado (Reprodução/Freepik)

O bolo de banana caramelizado é uma daquelas receitas clássicas que conquistam pelo sabor e pelo aroma irresistível. Fofinho, úmido e com um toque especial de canela, o doce é perfeito para acompanhar o café da tarde ou servir como sobremesa em família. A combinação da banana com a calda caramelizada deixa o bolo ainda mais macio e saboroso.

Além de simples de preparar, a receita leva ingredientes fáceis de encontrar e fica pronta em cerca de 45 minutos. Confira o passo a passo completo.

Ingredientes do bolo de banana caramelizado

Para o caramelo

  • 1 xícara de açúcar;
  • 1/2 xícara de água;
  • 3 bananas nanicas cortadas em rodelas.

Para a massa

  • 3 ovos;
  • 1 xícara de açúcar;
  • 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga;
  • 1 xícara de leite;
  • 2 xícaras de farinha de trigo;
  • 1 colher de chá de canela em pó;
  • 1 colher de sopa de fermento em pó.
  • Medida da xícara: 250 ml.

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Modo de preparo do bolo de banana caramelizado

  • Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até derreter e formar um caramelo dourado. Acrescente a água com cuidado e mexa até dissolver completamente.
  • Despeje o caramelo em uma forma previamente untada e distribua as rodelas de banana no fundo. Reserve.
  • Em uma tigela, bata os ovos, o açúcar e a manteiga até obter um creme claro e homogêneo.
  • Adicione o leite e misture bem. Em seguida, acrescente a farinha de trigo e a canela em pó, mexendo até a massa ficar lisa.
  • Finalize com o fermento em pó e misture delicadamente.
  • Despeje a massa sobre as bananas caramelizadas na forma.
  • Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 45 minutos, ou até o bolo ficar dourado e passar no teste do palito.
  • Espere amornar antes de desenformar para que a cobertura caramelizada fique perfeita. O resultado é um bolo macio, perfumado e ideal para qualquer ocasião.
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