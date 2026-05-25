Bolo de banana caramelizado: aprenda a receita
Além de simples de preparar, a receita leva ingredientes fáceis de encontrar e fica pronta em cerca de 45 minutos
O bolo de banana caramelizado é uma daquelas receitas clássicas que conquistam pelo sabor e pelo aroma irresistível. Fofinho, úmido e com um toque especial de canela, o doce é perfeito para acompanhar o café da tarde ou servir como sobremesa em família. A combinação da banana com a calda caramelizada deixa o bolo ainda mais macio e saboroso.
Além de simples de preparar, a receita leva ingredientes fáceis de encontrar e fica pronta em cerca de 45 minutos. Confira o passo a passo completo.
Ingredientes do bolo de banana caramelizado
Para o caramelo
- 1 xícara de açúcar;
- 1/2 xícara de água;
- 3 bananas nanicas cortadas em rodelas.
Para a massa
- 3 ovos;
- 1 xícara de açúcar;
- 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga;
- 1 xícara de leite;
- 2 xícaras de farinha de trigo;
- 1 colher de chá de canela em pó;
- 1 colher de sopa de fermento em pó.
- Medida da xícara: 250 ml.
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Modo de preparo do bolo de banana caramelizado
- Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até derreter e formar um caramelo dourado. Acrescente a água com cuidado e mexa até dissolver completamente.
- Despeje o caramelo em uma forma previamente untada e distribua as rodelas de banana no fundo. Reserve.
- Em uma tigela, bata os ovos, o açúcar e a manteiga até obter um creme claro e homogêneo.
- Adicione o leite e misture bem. Em seguida, acrescente a farinha de trigo e a canela em pó, mexendo até a massa ficar lisa.
- Finalize com o fermento em pó e misture delicadamente.
- Despeje a massa sobre as bananas caramelizadas na forma.
- Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 45 minutos, ou até o bolo ficar dourado e passar no teste do palito.
- Espere amornar antes de desenformar para que a cobertura caramelizada fique perfeita. O resultado é um bolo macio, perfumado e ideal para qualquer ocasião.
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