Bolo salgado simples: aprenda a receita prática e versátil para o dia a dia

Se a ideia é preparar algo rápido, econômico e que agrade a família inteira, o bolo salgado é uma aposta certeira. A receita, além de fácil, permite variações no recheio conforme o que você tiver na geladeira, perfeita para aquele lanche da tarde ou até um jantar leve.

Confira o passo a passo com dicas de preparo para garantir uma massa fofinha e bem saborosa.

Ingredientes do bolo salgado simples

Para a massa:

3 ovos

1/2 xícara de óleo

1 xícara de leite

1 colher (sobremesa) de sal

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento químico

Temperinho verde a gosto (opcional)

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Para o recheio (sugestão):

200 g de muçarela ralada

1/2 linguiça calabresa defumada picada

Tomate-cereja a gosto

Orégano a gosto

Modo de preparo do bolo salgado simples

Em um recipiente, bata os ovos com o óleo, o leite e o sal por cerca de um minuto, até obter uma mistura homogênea. Se quiser um toque mais aromático, adicione temperinho verde picado nesse momento.

Aos poucos, incorpore a farinha de trigo, mexendo delicadamente para evitar que a massa pese. Em seguida, acrescente o fermento químico e misture suavemente, apenas para integrar.

Despeje metade da massa em uma forma untada. Distribua o recheio de sua preferência — a combinação de muçarela, calabresa e tomate-cereja garante sabor e suculência. Cubra com o restante da massa e finalize com mais queijo por cima e uma pitada de orégano.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até que o bolo esteja dourado nas bordas. Para saber se está pronto, faça o teste da faca: ao espetar a massa, ela deve sair limpa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)