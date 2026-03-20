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Bolo salgado simples: aprenda a receita prática e versátil para o dia a dia

A receita, além de fácil, permite variações no recheio conforme o que você tiver na geladeira

Gabrielle Borges
fonte

Bolo salgado é uma receita versátil para o dia a dia (Reprdodução)

Se a ideia é preparar algo rápido, econômico e que agrade a família inteira, o bolo salgado é uma aposta certeira. A receita, além de fácil, permite variações no recheio conforme o que você tiver na geladeira, perfeita para aquele lanche da tarde ou até um jantar leve.

Confira o passo a passo com dicas de preparo para garantir uma massa fofinha e bem saborosa.

Ingredientes do bolo salgado simples

Para a massa:

  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de óleo
  • 1 xícara de leite
  • 1 colher (sobremesa) de sal
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento químico
  • Temperinho verde a gosto (opcional)

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Para o recheio (sugestão):

  • 200 g de muçarela ralada
  • 1/2 linguiça calabresa defumada picada
  • Tomate-cereja a gosto
  • Orégano a gosto

Modo de preparo do bolo salgado simples

  • Em um recipiente, bata os ovos com o óleo, o leite e o sal por cerca de um minuto, até obter uma mistura homogênea. Se quiser um toque mais aromático, adicione temperinho verde picado nesse momento.
  • Aos poucos, incorpore a farinha de trigo, mexendo delicadamente para evitar que a massa pese. Em seguida, acrescente o fermento químico e misture suavemente, apenas para integrar.
  • Despeje metade da massa em uma forma untada. Distribua o recheio de sua preferência — a combinação de muçarela, calabresa e tomate-cereja garante sabor e suculência. Cubra com o restante da massa e finalize com mais queijo por cima e uma pitada de orégano.
  • Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até que o bolo esteja dourado nas bordas. Para saber se está pronto, faça o teste da faca: ao espetar a massa, ela deve sair limpa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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