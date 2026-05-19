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Bolo de prestígio: aprenda a receita

O diferencial dessa versão está na combinação equilibrada entre o chocolate meio amargo e o coco fresco

Gabrielle Borges
fonte

Bolo de prestígio (Reprodução/Freepik)

O bolo prestígio é uma das sobremesas mais populares entre os apaixonados por chocolate e coco. Com massa fofinha de cacau, recheio cremoso e cobertura de ganache, a receita é perfeita para aniversários, encontros em família ou até mesmo para vender.

Além do sabor intenso, o preparo é simples e feito com ingredientes acessíveis. Confira o passo a passo.

Ingredientes do Bolo de prestígio:

Massa

  • 4 ovos
  • 1 xícara de leite
  • 1/2 xícara de óleo
  • 1 e 1/2 xícara de açúcar
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 3 colheres de sopa de cacau em pó
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 colher de chá de bicarbonato de sódio

Recheio de coco

  • 2 latas de leite condensado
  • 2 caixinhas de creme de leite
  • 300 gramas de coco fresco ralado
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 colher de sopa de manteiga

Ganache

  • 450 gramas de chocolate meio amargo
  • 350 gramas de creme de leite

Calda

  • 50 gramas de leite condensado
  • 300 ml de água quente
  • 2 colheres de sopa de cacau em pó

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Modo de preparo do Bolo de prestígio

  • No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo, o açúcar, a essência de baunilha e o cacau em pó. Bata por cerca de dois minutos até formar uma mistura homogênea.
  • Depois, acrescente a farinha de trigo, o fermento e o bicarbonato de sódio. Bata rapidamente, apenas para incorporar os ingredientes.
  • Divida a massa em duas formas untadas de 20 centímetros de diâmetro e leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos. Após assar, espere esfriar e corte os bolos ao meio.
  • Para o recheio, coloque em uma panela o leite condensado, o creme de leite, o coco ralado, o leite de coco e a manteiga. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até atingir ponto de brigadeiro firme. Reserve até esfriar.
  • Na preparação da ganache, misture o chocolate meio amargo com o creme de leite e leve ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo nos intervalos, até derreter completamente. Espere esfriar antes de utilizar.
  • Para a calda, misture o leite condensado, a água quente e o cacau em pó até ficar uniforme.
  • Na montagem, intercale as camadas de bolo com a calda, o recheio de coco e parte da ganache. Reserve uma parte da cobertura para a finalização.
  • Leve o bolo montado à geladeira por pelo menos seis horas. Finalize com o restante da ganache e coco ralado antes de servir.
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