Bolo de prestígio: aprenda a receita

O bolo prestígio é uma das sobremesas mais populares entre os apaixonados por chocolate e coco. Com massa fofinha de cacau, recheio cremoso e cobertura de ganache, a receita é perfeita para aniversários, encontros em família ou até mesmo para vender.

Além do sabor intenso, o preparo é simples e feito com ingredientes acessíveis. Confira o passo a passo.

Ingredientes do Bolo de prestígio:

Massa

4 ovos

1 xícara de leite

1/2 xícara de óleo

1 e 1/2 xícara de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

3 colheres de sopa de cacau em pó

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

Recheio de coco

2 latas de leite condensado

2 caixinhas de creme de leite

300 gramas de coco fresco ralado

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de manteiga

Ganache

450 gramas de chocolate meio amargo

350 gramas de creme de leite

Calda

50 gramas de leite condensado

300 ml de água quente

2 colheres de sopa de cacau em pó

VEJA MAIS



Modo de preparo do Bolo de prestígio

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo, o açúcar, a essência de baunilha e o cacau em pó. Bata por cerca de dois minutos até formar uma mistura homogênea.

Depois, acrescente a farinha de trigo, o fermento e o bicarbonato de sódio. Bata rapidamente, apenas para incorporar os ingredientes.

Divida a massa em duas formas untadas de 20 centímetros de diâmetro e leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos. Após assar, espere esfriar e corte os bolos ao meio.

Para o recheio, coloque em uma panela o leite condensado, o creme de leite, o coco ralado, o leite de coco e a manteiga. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até atingir ponto de brigadeiro firme. Reserve até esfriar.

Na preparação da ganache, misture o chocolate meio amargo com o creme de leite e leve ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo nos intervalos, até derreter completamente. Espere esfriar antes de utilizar.

Para a calda, misture o leite condensado, a água quente e o cacau em pó até ficar uniforme.

Na montagem, intercale as camadas de bolo com a calda, o recheio de coco e parte da ganache. Reserve uma parte da cobertura para a finalização.

Leve o bolo montado à geladeira por pelo menos seis horas. Finalize com o restante da ganache e coco ralado antes de servir.