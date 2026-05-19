Bolo de prestígio: aprenda a receita
O diferencial dessa versão está na combinação equilibrada entre o chocolate meio amargo e o coco fresco
O bolo prestígio é uma das sobremesas mais populares entre os apaixonados por chocolate e coco. Com massa fofinha de cacau, recheio cremoso e cobertura de ganache, a receita é perfeita para aniversários, encontros em família ou até mesmo para vender.
Além do sabor intenso, o preparo é simples e feito com ingredientes acessíveis. Confira o passo a passo.
Ingredientes do Bolo de prestígio:
Massa
- 4 ovos
- 1 xícara de leite
- 1/2 xícara de óleo
- 1 e 1/2 xícara de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 3 colheres de sopa de cacau em pó
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
Recheio de coco
- 2 latas de leite condensado
- 2 caixinhas de creme de leite
- 300 gramas de coco fresco ralado
- 200 ml de leite de coco
- 1 colher de sopa de manteiga
Ganache
- 450 gramas de chocolate meio amargo
- 350 gramas de creme de leite
Calda
- 50 gramas de leite condensado
- 300 ml de água quente
- 2 colheres de sopa de cacau em pó
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Modo de preparo do Bolo de prestígio
- No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo, o açúcar, a essência de baunilha e o cacau em pó. Bata por cerca de dois minutos até formar uma mistura homogênea.
- Depois, acrescente a farinha de trigo, o fermento e o bicarbonato de sódio. Bata rapidamente, apenas para incorporar os ingredientes.
- Divida a massa em duas formas untadas de 20 centímetros de diâmetro e leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos. Após assar, espere esfriar e corte os bolos ao meio.
- Para o recheio, coloque em uma panela o leite condensado, o creme de leite, o coco ralado, o leite de coco e a manteiga. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até atingir ponto de brigadeiro firme. Reserve até esfriar.
- Na preparação da ganache, misture o chocolate meio amargo com o creme de leite e leve ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo nos intervalos, até derreter completamente. Espere esfriar antes de utilizar.
- Para a calda, misture o leite condensado, a água quente e o cacau em pó até ficar uniforme.
- Na montagem, intercale as camadas de bolo com a calda, o recheio de coco e parte da ganache. Reserve uma parte da cobertura para a finalização.
- Leve o bolo montado à geladeira por pelo menos seis horas. Finalize com o restante da ganache e coco ralado antes de servir.
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