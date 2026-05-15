Sorvete de maria-mole com ganache: aprenda a receita da sobremesa
Quem procura uma sobremesa gelada, econômica e fácil de preparar pode apostar no sorvete de maria-mole com ganache. A receita combina a leveza da maria-mole com a cremosidade do leite condensado e o sabor intenso do chocolate meio amargo, resultando em uma opção perfeita para dias quentes, reuniões em família ou comemorações especiais.
Além de exigir poucos ingredientes, o preparo não demanda experiência na cozinha. Confira o passo a passo a seguir.
Ingredientes do Sorvete de maria-mole com ganache
Sorvete de maria-mole
- 100 g de coco ralado sem açúcar;
- 200 ml de leite de coco;
- 1 lata de leite condensado;
- 1 lata de creme de leite;
- 1 caixa de maria-mole;
- 200 ml de água.
Ganache
- 240 g de chocolate meio amargo;
- 1 caixa de creme de leite.
Modo de preparo do Sorvete de maria-mole com ganache
Como preparar o sorvete de maria-mole
- O primeiro passo é dissolver a maria-mole na água quente até que a mistura fique homogênea. Em seguida, coloque no liquidificador junto com o leite condensado, o creme de leite, o leite de coco e o coco ralado.
- Bata por cerca de três minutos, até obter um creme uniforme e aerado. Depois, transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao freezer por aproximadamente quatro horas, ou até ganhar consistência firme.
Ganache de chocolate
- Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo a cada intervalo para evitar queimar. Depois disso, acrescente o creme de leite e misture até formar um creme brilhante e liso.
- Com o sorvete já firme, espalhe a ganache por cima e retorne ao freezer por mais alguns minutos antes de servir.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
