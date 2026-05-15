O Liberal chevron right Receita chevron right

Sorvete de maria-mole com ganache: aprenda a receita da sobremesa

A receita é uma opção perfeita para dias quentes, reuniões em família ou comemorações especiais.

Gabrielle Borges
fonte

Sorvete de maria-mole com ganache (Reprodução)

Quem procura uma sobremesa gelada, econômica e fácil de preparar pode apostar no sorvete de maria-mole com ganache. A receita combina a leveza da maria-mole com a cremosidade do leite condensado e o sabor intenso do chocolate meio amargo, resultando em uma opção perfeita para dias quentes, reuniões em família ou comemorações especiais.

Além de exigir poucos ingredientes, o preparo não demanda experiência na cozinha. Confira o passo a passo a seguir.

Ingredientes do Sorvete de maria-mole com ganache

Sorvete de maria-mole

  • 100 g de coco ralado sem açúcar;
  • 200 ml de leite de coco;
  • 1 lata de leite condensado;
  • 1 lata de creme de leite;
  • 1 caixa de maria-mole;
  • 200 ml de água.

Ganache

  • 240 g de chocolate meio amargo;
  • 1 caixa de creme de leite.

Modo de preparo do Sorvete de maria-mole com ganache

Como preparar o sorvete de maria-mole

  • O primeiro passo é dissolver a maria-mole na água quente até que a mistura fique homogênea. Em seguida, coloque no liquidificador junto com o leite condensado, o creme de leite, o leite de coco e o coco ralado.
  • Bata por cerca de três minutos, até obter um creme uniforme e aerado. Depois, transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao freezer por aproximadamente quatro horas, ou até ganhar consistência firme.

Ganache de chocolate

  • Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo a cada intervalo para evitar queimar. Depois disso, acrescente o creme de leite e misture até formar um creme brilhante e liso.
  • Com o sorvete já firme, espalhe a ganache por cima e retorne ao freezer por mais alguns minutos antes de servir.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

