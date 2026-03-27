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Cocada cremosa: aprenda a receita da sobremesa

Essa receita de cocada cremosa é simples perfeita para momentos de sobremesa rápida. Confira o passo a passo

Gabrielle Borges
fonte

Cocada cremosa (Reprodução/Youtube)

Se você é fã de doces tradicionais, a cocada cremosa é a opção perfeita para adoçar o dia. Fácil de preparar e com ingredientes simples, essa receita traz a textura macia e o sabor marcante do coco.

Confira o passo a passo e aprenda a fazer essa delícia em sua própria cozinha.

Ingredientes da cocada cremosa

  • 1 xícara de açúcar
  • 1 xícara de água
  • 300 g de coco em flocos
  • 1 lata de leite condensado

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Modo de Preparo da cocada cremosa

  • Prepare a calda: Em uma panela média, misture o açúcar e a água. Leve ao fogo médio até formar uma calda leve, sem deixar queimar.
  • Adicione o coco: Acrescente os flocos de coco e mexa bem, garantindo que fiquem totalmente envolvidos na calda.
  • Incorpore o leite condensado: Desligue o fogo e misture o leite condensado, mexendo até obter uma textura cremosa e homogênea.
  • Finalize: Transfira a cocada para um refratário ou forme pequenas porções sobre papel manteiga. Deixe esfriar antes de servir.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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