Cocada cremosa: aprenda a receita da sobremesa
Essa receita de cocada cremosa é simples perfeita para momentos de sobremesa rápida. Confira o passo a passo
Se você é fã de doces tradicionais, a cocada cremosa é a opção perfeita para adoçar o dia. Fácil de preparar e com ingredientes simples, essa receita traz a textura macia e o sabor marcante do coco.
Confira o passo a passo e aprenda a fazer essa delícia em sua própria cozinha.
Ingredientes da cocada cremosa
- 1 xícara de açúcar
- 1 xícara de água
- 300 g de coco em flocos
- 1 lata de leite condensado
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Modo de Preparo da cocada cremosa
- Prepare a calda: Em uma panela média, misture o açúcar e a água. Leve ao fogo médio até formar uma calda leve, sem deixar queimar.
- Adicione o coco: Acrescente os flocos de coco e mexa bem, garantindo que fiquem totalmente envolvidos na calda.
- Incorpore o leite condensado: Desligue o fogo e misture o leite condensado, mexendo até obter uma textura cremosa e homogênea.
- Finalize: Transfira a cocada para um refratário ou forme pequenas porções sobre papel manteiga. Deixe esfriar antes de servir.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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