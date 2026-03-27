Cocada cremosa: aprenda a receita da sobremesa

Se você é fã de doces tradicionais, a cocada cremosa é a opção perfeita para adoçar o dia. Fácil de preparar e com ingredientes simples, essa receita traz a textura macia e o sabor marcante do coco.

Confira o passo a passo e aprenda a fazer essa delícia em sua própria cozinha.

Ingredientes da cocada cremosa

1 xícara de açúcar

1 xícara de água

300 g de coco em flocos

1 lata de leite condensado

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Modo de Preparo da cocada cremosa

Prepare a calda: Em uma panela média, misture o açúcar e a água. Leve ao fogo médio até formar uma calda leve, sem deixar queimar.

Em uma panela média, misture o açúcar e a água. Leve ao fogo médio até formar uma calda leve, sem deixar queimar. Adicione o coco: Acrescente os flocos de coco e mexa bem, garantindo que fiquem totalmente envolvidos na calda.

Acrescente os flocos de coco e mexa bem, garantindo que fiquem totalmente envolvidos na calda. Incorpore o leite condensado: Desligue o fogo e misture o leite condensado, mexendo até obter uma textura cremosa e homogênea.

Desligue o fogo e misture o leite condensado, mexendo até obter uma textura cremosa e homogênea. Finalize: Transfira a cocada para um refratário ou forme pequenas porções sobre papel manteiga. Deixe esfriar antes de servir.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)