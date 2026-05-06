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Arroz carreteiro cremoso: aprenda a receita

O arroz carreteiro é um dos pratos mais tradicionais da culinária brasileira

Gabrielle Borges
fonte

Arroz carreteiro cremoso: (Reprodução/Freepik)

O arroz carreteiro, um dos pratos mais tradicionais da culinária brasileira, ganha uma versão ainda mais cremosa e saborosa ao incorporar um ingrediente que faz toda a diferença no resultado final: o queijo. A combinação de calabresa, bacon e carne seca já garante um prato robusto, mas a adição do queijo traz uma textura ainda mais macia e um toque especial de cremosidade.

Confira o passo a passo a seguir.

Ingredientes do arroz carreteiro cremoso

  • 1 calabresa fatiada
  • 150g de bacon em cubos
  • 400g de carne seca (charque) dessalgada e desfiada
  • Azeite a gosto
  • 1 colher de chá de colorau
  • 1 colher de chá de açafrão
  • 1 cebola picada
  • 1 pimentão picado
  • 2 tomates picados
  • 2 pimentas-de-cheiro
  • 3 dentes de alho amassados
  • Cheiro-verde a gosto
  • Pimenta biquinho a gosto
  • Queijo muçarela ou coalho ralado a gosto (para finalizar)

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Modo de preparo do arroz carreteiro cremoso

  • Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite e doure o bacon até soltar gordura e ficar levemente crocante. Em seguida, adicione a calabresa e deixe fritar até ganhar cor. Acrescente a carne seca já dessalgada e desfiada, misturando bem para incorporar os sabores.
  • Na sequência, coloque a cebola, o alho, o pimentão e as pimentas-de-cheiro, refogando até tudo ficar bem aromático. Adicione os tomates picados e deixe cozinhar até formar uma base mais úmida e encorpada.
  • Tempere com colorau e açafrão, mexendo bem para realçar a cor e o sabor do prato. Incorpore o arroz já cozido, misturando até que todos os ingredientes estejam bem distribuídos.
  • Com o fogo baixo, adicione o queijo muçarela ou queijo coalho ralado por cima do arroz carreteiro cremoso. Tampe a panela por alguns minutos até o queijo derreter completamente, criando uma camada ainda mais cremosa e irresistível.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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