Arroz carreteiro cremoso: aprenda a receita
O arroz carreteiro é um dos pratos mais tradicionais da culinária brasileira
O arroz carreteiro, um dos pratos mais tradicionais da culinária brasileira, ganha uma versão ainda mais cremosa e saborosa ao incorporar um ingrediente que faz toda a diferença no resultado final: o queijo. A combinação de calabresa, bacon e carne seca já garante um prato robusto, mas a adição do queijo traz uma textura ainda mais macia e um toque especial de cremosidade.
Confira o passo a passo a seguir.
Ingredientes do arroz carreteiro cremoso
- 1 calabresa fatiada
- 150g de bacon em cubos
- 400g de carne seca (charque) dessalgada e desfiada
- Azeite a gosto
- 1 colher de chá de colorau
- 1 colher de chá de açafrão
- 1 cebola picada
- 1 pimentão picado
- 2 tomates picados
- 2 pimentas-de-cheiro
- 3 dentes de alho amassados
- Cheiro-verde a gosto
- Pimenta biquinho a gosto
- Queijo muçarela ou coalho ralado a gosto (para finalizar)
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Modo de preparo do arroz carreteiro cremoso
- Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite e doure o bacon até soltar gordura e ficar levemente crocante. Em seguida, adicione a calabresa e deixe fritar até ganhar cor. Acrescente a carne seca já dessalgada e desfiada, misturando bem para incorporar os sabores.
- Na sequência, coloque a cebola, o alho, o pimentão e as pimentas-de-cheiro, refogando até tudo ficar bem aromático. Adicione os tomates picados e deixe cozinhar até formar uma base mais úmida e encorpada.
- Tempere com colorau e açafrão, mexendo bem para realçar a cor e o sabor do prato. Incorpore o arroz já cozido, misturando até que todos os ingredientes estejam bem distribuídos.
- Com o fogo baixo, adicione o queijo muçarela ou queijo coalho ralado por cima do arroz carreteiro cremoso. Tampe a panela por alguns minutos até o queijo derreter completamente, criando uma camada ainda mais cremosa e irresistível.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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