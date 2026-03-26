Crepe suiço de frigideira: aprenda a receita

Se você quer preparar uma receita prática, saborosa e que agrada toda a família, o crepe suíço de frigideira é uma ótima pedida. Em poucos minutos, é possível criar uma massa leve e versátil, que combina com recheios doces e salgados. Confira o passo a passo e surpreenda no almoço, lanche ou jantar.

Ingredientes da Massa do Crepe suíço de frigideira

1 ovo

1 xícara de leite

1 colher de sopa de manteiga derretida

1 xícara de farinha de trigo

1 pitada de sal

VEJA MAIS



Modo de preparo do Crepe suíço de frigideira

Misture os líquidos: Em uma tigela, quebre o ovo e adicione o leite e a manteiga derretida. Bata levemente com um garfo ou fouet até que a mistura fique homogênea.

Em uma tigela, quebre o ovo e adicione o leite e a manteiga derretida. Bata levemente com um garfo ou fouet até que a mistura fique homogênea. Adicione os secos: Acrescente a farinha de trigo e a pitada de sal aos poucos, mexendo sempre para evitar grumos. O resultado deve ser uma massa lisa e levemente fluida.

Acrescente a farinha de trigo e a pitada de sal aos poucos, mexendo sempre para evitar grumos. O resultado deve ser uma massa lisa e levemente fluida. Aqueça a frigideira: Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio e unte levemente com manteiga.

Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio e unte levemente com manteiga. Cozinhe o crepe: Despeje uma concha de massa na frigideira e gire para espalhar uniformemente. Cozinhe por cerca de 1 a 2 minutos, até que as bordas comecem a soltar. Vire com cuidado e cozinhe do outro lado por mais 1 minuto.

Recheio Salgado

Mussarela ralada

Tomate cereja cortado ao meio

Orégano a gosto

Como montar: Coloque o recheio sobre o crepe ainda quente, dobre ou enrole, e sirva imediatamente. Uma sugestão é gratinar rapidamente no forno para derreter a mussarela.

Recheio Doce

Doce de leite

Banana em rodelas

Canela a gosto

Como montar: Espalhe o doce de leite sobre o crepe, adicione a banana e polvilhe canela. Dobre e sirva ainda morno para aproveitar a cremosidade do doce.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)