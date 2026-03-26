Crepe suiço de frigideira: aprenda a receita
A massa rende aproximadamente 4 a 6 crepes médios e pode ser adaptada com outros tipos de recheio salgados ou doces
Se você quer preparar uma receita prática, saborosa e que agrada toda a família, o crepe suíço de frigideira é uma ótima pedida. Em poucos minutos, é possível criar uma massa leve e versátil, que combina com recheios doces e salgados. Confira o passo a passo e surpreenda no almoço, lanche ou jantar.
Ingredientes da Massa do Crepe suíço de frigideira
- 1 ovo
- 1 xícara de leite
- 1 colher de sopa de manteiga derretida
- 1 xícara de farinha de trigo
- 1 pitada de sal
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Modo de preparo do Crepe suíço de frigideira
- Misture os líquidos: Em uma tigela, quebre o ovo e adicione o leite e a manteiga derretida. Bata levemente com um garfo ou fouet até que a mistura fique homogênea.
- Adicione os secos: Acrescente a farinha de trigo e a pitada de sal aos poucos, mexendo sempre para evitar grumos. O resultado deve ser uma massa lisa e levemente fluida.
- Aqueça a frigideira: Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio e unte levemente com manteiga.
- Cozinhe o crepe: Despeje uma concha de massa na frigideira e gire para espalhar uniformemente. Cozinhe por cerca de 1 a 2 minutos, até que as bordas comecem a soltar. Vire com cuidado e cozinhe do outro lado por mais 1 minuto.
Recheio Salgado
- Mussarela ralada
- Tomate cereja cortado ao meio
- Orégano a gosto
Como montar: Coloque o recheio sobre o crepe ainda quente, dobre ou enrole, e sirva imediatamente. Uma sugestão é gratinar rapidamente no forno para derreter a mussarela.
Recheio Doce
- Doce de leite
- Banana em rodelas
- Canela a gosto
Como montar: Espalhe o doce de leite sobre o crepe, adicione a banana e polvilhe canela. Dobre e sirva ainda morno para aproveitar a cremosidade do doce.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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