Monteiro Lopes recheado com geleia de cupuaçu: aprenda a receita do doce paraense

Se você busca uma sobremesa com identidade paraense e um toque sofisticado, o Monteiro Lopes recheado com geleia de cupuaçu é a escolha ideal.

A receita é do chefe Renato Mendes e une uma massa leve e delicada ao sabor marcante da fruta típica da Amazônia, resultando em um doce perfeito para servir em ocasiões especiais ou surpreender no dia a dia. Confira o passo a passo.

Ingredientes do Monteiro Lopes recheado com geleia de cupuaçu

Massa

300 g de farinha de trigo

200 g de margarina cremosa (tipo Deline)

1/2 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de açúcar

Geleia de cupuaçu

1 xícara de polpa de cupuaçu

2 xícaras de açúcar

Calda de chocolate

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

3 colheres (sopa) de açúcar

1/2 xícara de água

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Modo de preparo do Monteiro Lopes recheado com geleia de cupuaçu

Massa

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea.

Evite sovar para não comprometer a textura.

Modele em formato de bola, envolva com plástico filme e leve à geladeira por cerca de 30 minutos para descansar.

Geleia de cupuaçu

Em uma panela, adicione a polpa de cupuaçu e o açúcar.

Leve ao fogo médio, mexendo de vez em quando, até a mistura reduzir e atingir um ponto levemente caramelizado. O processo leva, em média, 30 minutos.

Reserve e deixe esfriar.

Calda de chocolate

Misture todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até obter uma calda homogênea e levemente encorpada. Reserve.

Montagem

Abra a massa já descansada e modele conforme o formato desejado.

Recheie com a geleia de cupuaçu e finalize com a calda de chocolate por cima. Sirva em seguida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)