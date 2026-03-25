Monteiro Lopes recheado com geleia de cupuaçu: aprenda a receita do doce paraense
Sobremesa paraense ganha destaque com toque de cupuaçu; confira o passo a passo
Se você busca uma sobremesa com identidade paraense e um toque sofisticado, o Monteiro Lopes recheado com geleia de cupuaçu é a escolha ideal.
A receita é do chefe Renato Mendes e une uma massa leve e delicada ao sabor marcante da fruta típica da Amazônia, resultando em um doce perfeito para servir em ocasiões especiais ou surpreender no dia a dia. Confira o passo a passo.
Ingredientes do Monteiro Lopes recheado com geleia de cupuaçu
Massa
- 300 g de farinha de trigo
- 200 g de margarina cremosa (tipo Deline)
- 1/2 colher (chá) de sal
- 1 colher (sopa) de açúcar
Geleia de cupuaçu
- 1 xícara de polpa de cupuaçu
- 2 xícaras de açúcar
Calda de chocolate
- 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- 1/2 xícara de água
VEJA MAIS
Modo de preparo do Monteiro Lopes recheado com geleia de cupuaçu
Massa
- Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea.
- Evite sovar para não comprometer a textura.
- Modele em formato de bola, envolva com plástico filme e leve à geladeira por cerca de 30 minutos para descansar.
Geleia de cupuaçu
- Em uma panela, adicione a polpa de cupuaçu e o açúcar.
- Leve ao fogo médio, mexendo de vez em quando, até a mistura reduzir e atingir um ponto levemente caramelizado. O processo leva, em média, 30 minutos.
- Reserve e deixe esfriar.
Calda de chocolate
- Misture todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até obter uma calda homogênea e levemente encorpada. Reserve.
Montagem
- Abra a massa já descansada e modele conforme o formato desejado.
- Recheie com a geleia de cupuaçu e finalize com a calda de chocolate por cima. Sirva em seguida.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA