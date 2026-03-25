Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Monteiro Lopes recheado com geleia de cupuaçu: aprenda a receita do doce paraense

Sobremesa paraense ganha destaque com toque de cupuaçu; confira o passo a passo

Gabrielle Borges
fonte

Imagem ilustrativa do Monteiro Lopes (Foto: Reprodução/ Dika da Naka)

Se você busca uma sobremesa com identidade paraense e um toque sofisticado, o Monteiro Lopes recheado com geleia de cupuaçu é a escolha ideal.

A receita é do chefe Renato Mendes e une uma massa leve e delicada ao sabor marcante da fruta típica da Amazônia, resultando em um doce perfeito para servir em ocasiões especiais ou surpreender no dia a dia. Confira o passo a passo.

Ingredientes do Monteiro Lopes recheado com geleia de cupuaçu

Massa

  • 300 g de farinha de trigo
  • 200 g de margarina cremosa (tipo Deline)
  • 1/2 colher (chá) de sal
  • 1 colher (sopa) de açúcar

Geleia de cupuaçu

  • 1 xícara de polpa de cupuaçu
  • 2 xícaras de açúcar

Calda de chocolate

  • 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 3 colheres (sopa) de açúcar
  • 1/2 xícara de água

VEJA MAIS

image Biscoito Monteiro Lopes surgiu de uma briga? História famosa em Belém é falsa; entenda
O historiador Márcio Neco revelou algumas verdades sobre esta e outras histórias da capital paraense


image Arroz-doce cremoso: confira a receita de como fazer essa sobremesa
Com gostinho de lembrança da infânciaA receita do arroz doce é ótima para os dias mais chuvosos e frios


image Confira uma receita de como fazer doce de leite

Modo de preparo do Monteiro Lopes recheado com geleia de cupuaçu

Massa

  • Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea.
  • Evite sovar para não comprometer a textura.
  • Modele em formato de bola, envolva com plástico filme e leve à geladeira por cerca de 30 minutos para descansar.

Geleia de cupuaçu

  • Em uma panela, adicione a polpa de cupuaçu e o açúcar.
  • Leve ao fogo médio, mexendo de vez em quando, até a mistura reduzir e atingir um ponto levemente caramelizado. O processo leva, em média, 30 minutos.
  • Reserve e deixe esfriar.

Calda de chocolate

  • Misture todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até obter uma calda homogênea e levemente encorpada. Reserve.

Montagem

  • Abra a massa já descansada e modele conforme o formato desejado.
  • Recheie com a geleia de cupuaçu e finalize com a calda de chocolate por cima. Sirva em seguida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receita de hoje

monteiro lopes

receita monteiro lopes
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

RECEITA

Mousse de chocolate especial é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/03)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer mousse de chocolate especial; confira o modo de preparo

24.03.26 11h33

RECEITA

Bolo salgado simples: aprenda a receita prática e versátil para o dia a dia

A receita, além de fácil, permite variações no recheio conforme o que você tiver na geladeira

20.03.26 11h02

FRUTAS

Oiti: o que é, benefícios e como comer

Pouco conhecida, essa fruta é utilizada para sombreamento de ruas, praças e pode ser encontrada nos estados da região norte e nordeste

05.11.22 23h00

FRUTAS

Uxi: o que é, benefícios e como comer

Por conta do desmatamento, essa fruta típica da Amazônia está se tornando cada vez mais rara. Conheça mais sobre os benefícios do Uxi e as formas de ser consumido

03.07.22 14h00

ÚLTIMAS EM RECEITAS

RECEITA

Monteiro Lopes recheado com geleia de cupuaçu: aprenda a receita do doce paraense

Sobremesa paraense ganha destaque com toque de cupuaçu; confira o passo a passo

25.03.26 10h45

RECEITA

Mousse de chocolate especial é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/03)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer mousse de chocolate especial; confira o modo de preparo

24.03.26 11h33

RECEITA

Esfirra aberta assada na air fryer: aprenda a receita

Receita é uma excelente opção para reunir a família ou até garantir uma renda extra; confira o passo a passo

24.03.26 10h13

RECEITA

Bolo de cenoura com chocolate na air fryer: aprenda a receita

Com essa receita, é possível ter um bolo de cenoura com chocolate fofinho e cremoso em menos de 30 minutos,

23.03.26 11h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda