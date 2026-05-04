O Liberal chevron right Receita chevron right

Enroladinho de salsicha com massa de pastel: aprenda a receita

Simples, rápido e versátil, o enroladinho de salsicha com massa de pastel pode ser adaptado com outros recheios

Gabrielle Borges
fonte

Imagem Ilustrativa (Reprodução: Freepik)

Uma opção rápida, econômica e que agrada tanto adultos quanto crianças tem ganhado espaço na cozinha do dia a dia: o enroladinho de salsicha feito com massa de pastel na airfryer. A receita é simples, leva poucos ingredientes e fica pronta em minutos, com textura crocante por fora e recheio cremoso por dentro.

Ideal para o lanche da tarde, festas ou até como petisco, o preparo dispensa fritura em óleo e aposta na praticidade da airfryer. Confira o passo a passo.

Ingredientes do enroladinho de salsicha com massa de pastel:

  • 4 salsichas
  • Massa de pastel
  • Requeijão cremoso
  • Queijo mussarela
  • Gema de ovo (para pincelar)
  • Orégano a gosto

Modo de preparo do enroladinho de salsicha com massa de pastel:

  • Comece abrindo a massa de pastel e corte em tiras largas o suficiente para enrolar as salsichas. Em seguida, passe uma camada de requeijão sobre a massa e adicione o queijo mussarela para deixar o recheio ainda mais saboroso.
  • Enrole cada salsicha com a massa, pressionando bem as bordas para evitar que abra durante o cozimento. Finalize pincelando a gema de ovo por cima e salpique orégano para dar aroma e sabor.
  • Leve à airfryer pré-aquecida a 180°C por cerca de 10 minutos. O tempo pode variar de acordo com o equipamento, por isso é importante acompanhar até que fiquem dourados.
  • Para garantir um resultado ainda mais crocante, evite colocar os enroladinhos muito próximos na cesta da airfryer. Isso ajuda a circulação do ar quente e deixa o assado mais uniforme.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

