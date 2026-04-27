Lasanha cremosa de 4 queijos: aprenda a receita

Se a ideia é preparar uma refeição especial, cremosa e cheia de sabor, a lasanha de quatro queijos é uma escolha certeira. A combinação de diferentes tipos de queijo garante uma textura envolvente e um toque sofisticado, perfeito para um almoço em família ou um jantar caprichado.

A seguir, confira o passo a passo da receita prática e irresistível.

Ingredientes da Lasanha cremosa de 4 queijos

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

600 ml de leite integral

100 g de queijo tipo grana ralado

Queijo provolone, pecorino e gorgonzola a gosto

Massa pré-cozida para lasanha

Sal e noz-moscada a gosto

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Modo de preparo da Lasanha cremosa de 4 queijos

Comece preparando o molho branco: em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e acrescente a farinha de trigo, mexendo sempre até formar um roux levemente dourado. Em seguida, adicione o leite aos poucos, sem parar de mexer, para evitar a formação de grumos.



Quando o molho começar a engrossar, incorpore o queijo tipo grana ralado e misture até obter um creme homogêneo e encorpado. Tempere com sal e uma pitada de noz-moscada, ajustando ao seu gosto.



Para a montagem, espalhe uma camada de molho no fundo de uma travessa. Cubra com a massa de lasanha e, por cima, distribua o queijo provolone ralado. Repita o processo, intercalando camadas de molho, massa e queijos.



Acrescente pedaços de gorgonzola entre as camadas para intensificar o sabor. Finalize com queijo pecorino e mais queijo tipo grana por cima, garantindo uma cobertura dourada e crocante.



Se desejar, finalize com salsinha fresca para dar um toque de cor e frescor. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até que a superfície esteja levemente gratinada.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)