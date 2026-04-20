Lasanha de massa de pastel: aprenda a receita

A lasanha de massa de pastel vem conquistando quem busca praticidade sem abrir mão de sabor. Fácil de montar e com ingredientes acessíveis, a receita é uma alternativa à versão tradicional e pode ser preparada em camadas generosas, com bastante recheio e cremosidade.

Confira os ingredientes necessários e o passo a passo:

Ingredientes da Lasanha de massa de pastel

1 colher (sopa) de óleo

800 g de carne moída

1 cebola ralada

4 dentes de alho ralado

8 pimentas ardidas cumari

Sal a gosto

1,5 litro de molho de tomate

5 colheres (sopa) de cheiro-verde

500 g de massa de pastel

600 g de presunto

600 g de muçarela

1/2 pote de requeijão

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Modo de preparo da Lasanha de massa de pastel

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e mexa até que ela fique bem soltinha e cozida. Em seguida, adicione as pimentas cumari, o sal e o molho de tomate, deixando cozinhar até formar um molho encorpado. Finalize com o cheiro-verde.

Em um refratário, monte a lasanha em camadas: molho, massa de pastel, presunto, muçarela e requeijão. Repita o processo até preencher o recipiente, finalizando com uma camada de queijo para gratinar.

Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 a 40 minutos, ou até que o topo esteja dourado e borbulhante.

A lasanha de massa de pastel é uma opção versátil, ideal para o almoço em família ou ocasiões especiais, unindo rapidez no preparo e um resultado bem cremoso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)