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Lasanha de massa de pastel: aprenda a receita

A lasanha de massa de pastel é uma opção versátil, ideal para o almoço em família ou ocasiões especiais

Gabrielle Borges
fonte

Lasanha de massa de pastel. Imagem Ilustrativa (Foto: Freepik)

A lasanha de massa de pastel vem conquistando quem busca praticidade sem abrir mão de sabor. Fácil de montar e com ingredientes acessíveis, a receita é uma alternativa à versão tradicional e pode ser preparada em camadas generosas, com bastante recheio e cremosidade.

Confira os ingredientes necessários e o passo a passo:

Ingredientes da Lasanha de massa de pastel

  • 1 colher (sopa) de óleo
  • 800 g de carne moída
  • 1 cebola ralada
  • 4 dentes de alho ralado
  • 8 pimentas ardidas cumari
  • Sal a gosto
  • 1,5 litro de molho de tomate
  • 5 colheres (sopa) de cheiro-verde
  • 500 g de massa de pastel
  • 600 g de presunto
  • 600 g de muçarela
  • 1/2 pote de requeijão

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Modo de preparo da Lasanha de massa de pastel

  • Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e mexa até que ela fique bem soltinha e cozida. Em seguida, adicione as pimentas cumari, o sal e o molho de tomate, deixando cozinhar até formar um molho encorpado. Finalize com o cheiro-verde.
  • Em um refratário, monte a lasanha em camadas: molho, massa de pastel, presunto, muçarela e requeijão. Repita o processo até preencher o recipiente, finalizando com uma camada de queijo para gratinar.
  • Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 a 40 minutos, ou até que o topo esteja dourado e borbulhante.
  • A lasanha de massa de pastel é uma opção versátil, ideal para o almoço em família ou ocasiões especiais, unindo rapidez no preparo e um resultado bem cremoso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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