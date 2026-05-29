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Almôndega ao molho: aprenda a receita

Com ingredientes simples, o prato ganha tempero caseiro e textura suculenta.

Gabrielle Borges
fonte

Almôndega ao molho (Reprodução/ Minha Receita)

As almôndegas ao molho de tomate são uma daquelas receitas tradicionais que combinam praticidade e sabor, sendo uma ótima opção para o almoço ou jantar em família. Com ingredientes simples, o prato ganha tempero caseiro e textura suculenta. Confira o passo a passo.

Ingredientes da Almôndega ao molho

  • 500g de carne moída
  • 1 ovo
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo sem fermento
  • 3 dentes de alho picados ou amassados
  • ½ cebola picada
  • ½ tomate picado
  • ½ pimentão picado
  • ½ pimenta de cheiro picada
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Páprica picante a gosto
  • 1 colher (chá) de sal
  • Orégano a gosto
  • 1 sachê de molho de tomate

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Modo de preparo da Almôndega ao molho

  • Em um recipiente, misture a carne moída com o ovo, a farinha de trigo, o alho, a cebola, o tomate, o pimentão e a pimenta de cheiro.
  • Tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica picante e orégano. Misture bem até formar uma massa homogênea.
  • Em seguida, modele pequenas bolinhas com a carne e reserve.
  • Em uma panela, aqueça o molho de tomate e adicione as almôndegas, deixando cozinhar em fogo médio até que estejam bem cozidas e firmes, absorvendo o sabor do molho.
  • O resultado é uma almôndega macia, bem temperada e envolvida por um molho encorpado, ideal para servir com arroz, macarrão ou até como recheio de sanduíches.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

 

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