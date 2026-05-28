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Bolo de milho no liquidificador: aprenda a receita

Com poucos ingredientes e um preparo simples, receita é ideal para sobremesa e cafés

Gabrielle Borges
fonte

Bolo de milho (Reprodução / Tudo Gostoso)

Se você procura uma sobremesa rápida, deliciosa e que agrada a família toda, este bolo de milho no liquidificador é a escolha perfeita. Com poucos ingredientes e um preparo simples, ele fica fofinho, úmido e com aquele sabor típico do milho que lembra a infância.

Ingredientes do Bolo de Milho no liquidificador

  • 1 lata de milho verde (escorrido)
  • 4 ovos
  • 1 lata de fubá
  • 1/2 lata de óleo
  • 1 lata de leite
  • 1 lata de açúcar
  • 1 colher de sopa de fermento em pó

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Modo de preparo do Bolo de Milho no liquidificador

  • No liquidificador, bata o milho, os ovos, o óleo, o leite e o açúcar até formar uma mistura homogênea.
  • Acrescente o fubá aos poucos, batendo novamente até incorporar bem todos os ingredientes.
  • Por último, adicione o fermento e misture delicadamente.
  • Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada.
  • Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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