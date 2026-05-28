Bolo de milho no liquidificador: aprenda a receita
Com poucos ingredientes e um preparo simples, receita é ideal para sobremesa e cafés
Se você procura uma sobremesa rápida, deliciosa e que agrada a família toda, este bolo de milho no liquidificador é a escolha perfeita. Com poucos ingredientes e um preparo simples, ele fica fofinho, úmido e com aquele sabor típico do milho que lembra a infância.
Ingredientes do Bolo de Milho no liquidificador
- 1 lata de milho verde (escorrido)
- 4 ovos
- 1 lata de fubá
- 1/2 lata de óleo
- 1 lata de leite
- 1 lata de açúcar
- 1 colher de sopa de fermento em pó
VEJA MAIS
Modo de preparo do Bolo de Milho no liquidificador
- No liquidificador, bata o milho, os ovos, o óleo, o leite e o açúcar até formar uma mistura homogênea.
- Acrescente o fubá aos poucos, batendo novamente até incorporar bem todos os ingredientes.
- Por último, adicione o fermento e misture delicadamente.
- Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada.
- Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA