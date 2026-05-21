O Liberal chevron right Receita chevron right

Costela com gengibre é a receita da Ana Maria Braga de hoje (22/05)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer costela com gengibre; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Costela com gengibre (Reprodução/ Foto: Daniela Meira/Globo)

Perfeita para aquele almoço de domingo que junta a família em volta da mesa, a costelinha com gengibre preparada por Ana Maria Braga no Mais Você é daquelas que aquecem o coração e rendem elogios. Confira a seguir o passo a passo da receita.

Ingredientes da Costela com gengibre da Ana Maria Braga

  • 1 e meio quilo de costelinha suína limpa com ossos
  • 1 colher de sopa de sal ou utilize 15 gramas
  • 2 colheres de sopa de raspas de limão
  • Um quarto de xícara de vinagre de álcool ou utilize 60 gramas
  • Um quarto de xícara de extrato de tomate ou utilize 120 gramas
  • Meia colher de sopa de sal ou utilize 7 gramas
  • 2 colheres de sopa de páprica defumada
  • 1 colher de sopa de alho picado
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 + um quarto de xícara de gengibre sem casca e picadinho. Ou utilize 160 gramas

Modo de preparo da  Costela com gengibre da Ana Maria Braga

  • Em um recipiente, coloque 1 e meio quilo de costelinha suína limpa com ossos, 1 colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de raspas de limão e esfregue bem para e reserve em um saco grande.
  • No liquidificador, adicione um quarto de xícara de vinagre de álcool, um quarto de xícara de extrato de tomate, meia colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de páprica defumada, 1 colher de sopa de alho picado, 1 colher de chá de cominho em pó, 1 + um quarto de xícara de gengibre sem casca e picadinho. Bata por 3 minutos. Desligue o liquidificador e, com cuidado, mexa com uma espátula para ajudar a bater melhor.
  • Desligue o liquidificador, coloque a marinada no saco plástico com a costela temperada, espalhe o tempero na costela e feche o saco. Reserve na geladeira por 12 horas dentro de uma assadeira.
  • Depois deste tempo, retire da geladeira, transfira a costela para uma assadeira com os ossos para baixo e espalhe a marinada que ficou no saco na costela.
  • Cubra com papel-alumínio e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus Célsius por 2 horas.
  • Depois deste tempo, retire o papel-alumínio, volte a costela no forno e deixe assar por mais 30 minutos até que doure.
  • Retire do forno, descarte a gordura que se formar na assadeira, transfira para um prato de servir, salpique cebolinha picada e sirva acompanhado de canjiquinha cremosa ou como preferir.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

