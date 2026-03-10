Bolo de mandioca caramelado é a receita da Ana Maria Braga de hoje (10/03)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer bolo de mandioca caramelado; confira o modo de preparo
O bolo de mandioca caramelado da Ana Maria Braga é uma receita simples e ótima para acompanhar o café da manhã ou o lanche da tarde. Confira o passo a passo.
Ingredientes do Bolo de mandioca caramelado da Ana Maria Braga
Calda
- 1 xícara de açúcar ou utilize 200 gramas
- 1 colher de chá de vinagre de álcool
- Meia xícara de água quente
Bolo de mandioca
- 500 gramas de mandioca em cubos
- Três quartos de xícara de manteiga derretida ou utilize 150 gramas
- 3 ovos
- 120 gramas de açúcar (½ xícara de chá + 2 colheres de sopa)
- Meia colher de sopa de semente de erva-doce
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
Modo de preparo do Bolo de mandioca caramelado da Ana Maria Braga
Calda
- Em uma panela em fogo alto coloque 1 xícara de chá de açúcar, 1 colher de chá de vinagre de álcool deixe caramelizar 5 minutos adicione meia xícara de água quente. Deixe ferver por 2 minutos.
- Apague o fogo, despeje a calda em uma forma de bolo inglês (23 cm x 10 cm x 6,5 cm) espalhe no fundo e nas laterais, deixe esfriar.
Bolo de mandioca
- Em um processador, coloque aos poucos 500 gramas de mandioca em cubos pequenos e processe por mais ou menos 2 minutos. Sempre que necessário, desligue e mexa com uma espátula de silicone para ajudar a triturar melhor.
- Desligue o processador, transfira a mistura triturada aos poucos para um pano limpo e esprema bem até que a mistura fique seca e com o peso de mais ou menos 300 gramas.
- Transfira a mandioca espremida para uma tigela, adicione três quartos de xícara de manteiga derretida, 3 ovos, 120 gramas de açúcar, meia colher de sopa de semente de erva-doce, 1 pitada de sal e 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Misture com um batedor de arame e transfira para a forma com a calda.
- Leve ao forno preaquecido a 180 graus Célsius por 40 minutos.
- Depois desse tempo, retire do forno, solte as laterais com uma faca pequena e desenforme ainda quente. Sirva quente ou frio.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)
