Danete caseiro cremoso: aprenda a fazer a receita
Com textura aveludada e sabor intenso de chocolate, o danete caseiro cremoso é uma ótima opção para servir como sobremesa; confira o passo a passo
Que tal preparar um danete caseiro cremoso e fácil de fazer? A versão artesanal da famosa sobremesa de chocolate tem conquistado espaço nas cozinhas por levar poucos ingredientes e ficar pronta em poucos minutos. Além de econômica, a receita pode ser feita com itens simples que muita gente já tem em casa.
Com textura aveludada e sabor intenso de chocolate, o danete caseiro é uma ótima opção para servir como sobremesa ou até mesmo para matar aquela vontade de doce ao longo do dia. Confira o passo a passo:
Ingredientes do danete caseiro
- 3 gemas peneiradas
- 2 xícaras e meia de leite integral
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 2 colheres de sopa de maizena
- 1 xícara de cacau 50% ou 100%
- 1 caixa de leite condensado
- 1 caixa de creme de leite
Modo de preparo do danete caseiro
- Bata tudo, menos o creme de leite, no liquidificador por dois minutos.
- Caso grude, raspe o copo do liquidificador e bata por mais dois minutos.
- Transfira a massa para uma panela.
- Em fogo médio, mexa a massa, adicione o creme de leite e continue mexendo até desgrudar da panela.
- Resfrie e sirva.
(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)
