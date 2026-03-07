Danete caseiro cremoso: aprenda a fazer a receita

Que tal preparar um danete caseiro cremoso e fácil de fazer? A versão artesanal da famosa sobremesa de chocolate tem conquistado espaço nas cozinhas por levar poucos ingredientes e ficar pronta em poucos minutos. Além de econômica, a receita pode ser feita com itens simples que muita gente já tem em casa.

Com textura aveludada e sabor intenso de chocolate, o danete caseiro é uma ótima opção para servir como sobremesa ou até mesmo para matar aquela vontade de doce ao longo do dia. Confira o passo a passo:

Ingredientes do danete caseiro

3 gemas peneiradas

2 xícaras e meia de leite integral

1 colher de chá de essência de baunilha

2 colheres de sopa de maizena

1 xícara de cacau 50% ou 100%

1 caixa de leite condensado

1 caixa de creme de leite

Modo de preparo do danete caseiro

Bata tudo, menos o creme de leite, no liquidificador por dois minutos.

Caso grude, raspe o copo do liquidificador e bata por mais dois minutos.

Transfira a massa para uma panela.

Em fogo médio, mexa a massa, adicione o creme de leite e continue mexendo até desgrudar da panela.

Resfrie e sirva.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)