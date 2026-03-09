Pão de queijo com quatro ingredientes na airfryer: aprenda a fazer a receita
Receita simples pode ser feita na airfryer e fica pronta em cerca de 15 minutos.
O pão de queijo com quatro ingredientes é uma ótima opção para servir como lanche, entrada ou até em reuniões com amigos e família. Com massa leve, a receita é simples de preparar e pode ser feita diretamente na airfryer, o que reduz o tempo de preparo e garante um resultado saboroso.
Confira a seguir os ingredientes e o passo a passo.
Ingredientes do pão de queijo com quatro ingredientes na airfryer:
- 1 xícara de tapioca (160g)
- 100g de queijo mussarela ralado
- 1 colher de café de sal
- 1 colher e meia de requeijão
Modo de preparo do pão de queijo com quatro ingredientes na airfryer:
- Misture a tapioca, o queijo e o sal. Adicione o requeijão aos poucos e vá mexendo bem para chegar ao ponto.
- Faça bolinhas, coloque na forma de silicone e asse na airfryer a 200°C, por 15 minutos.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
