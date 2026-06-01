Bolo mousse de chocolate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (01/06)
Aprenda com Ana Maria Braga a preparar um bolo mousse de chocolate com recheio e cobertura de ganache. O resultado é um bolo cremoso, irresistível e cheio de sabor. A ganache é simples de fazer, precisando apenas de chocolate e creme de leite. Veja o passo a passo.
Ingredientes do Bolo mousse de chocolate da Ana Maria Braga
- Três quartos de xícara de chá de açúcar ou 165 gramas
- 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo ou 360 gramas
- 2 xícaras de chá de achocolatado ou 255 gramas
- 4 ovos grandes
- 1 xícara de chá de óleo ou 250 mililitros
- 1 xícara de chá de água quente ou 250 mililitros
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
Recheio de ganache
- 600 gramas de chocolate meio amargo picado ou 4 xícaras e meia de chá
- 600 gramas de creme de leite em caixinha ou 3 caixinhas
Cobertura de ganache
- 200 gramas de chocolate meio amargo picado ou 1 xícara e meia de chá
- 200 gramas de creme de leite em caixinha ou 1 caixinha
Modo de Preparo do Bolo mousse de chocolate da Ana Maria Braga
- Em uma tigela, coloque três quartos de xícara de chá de açúcar, 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de achocolatado, 4 ovos, 1 xícara de chá de óleo e misture.
- Despeje 1 xícara de chá de água quente e mexa até ficar homogêneo.
- Adicione 1 colher de sopa de fermento e misture bem.
- Transfira a mistura para uma assadeira, 25 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura, untada e enfarinhada somente no fundo e leve ao forno preaquecido a 180 graus Celsius por 1 hora e 10 minutos.
- Retire do forno, deixe esfriar, desenforme, corte o bolo em três partes no sentido da largura e reserve.
Recheio de ganache
- Numa panela em fogo baixo, coloque 600 gramas de creme de leite em caixinha e aqueça sem deixar ferver.
- Transfira para um liquidificador com 600 gramas de chocolate meio amargo picado e bata bem até obter um creme homogêneo. Reserve.
Cobertura de ganache
- Numa panela em fogo baixo, coloque 200 gramas de creme de leite em caixinha e aqueça sem deixar ferver. Apague o fogo.
- Transfira para um liquidificador com 200 gramas de chocolate meio amargo picado e bata bem até obter um creme homogêneo. Reserve.
Montagem
- Forre a mesma assadeira com saco plástico, coloque o fundo do bolo, passe metade do recheio, coloque o meio do bolo, passe a outra metade do recheio e cubra com a parte de cima do bolo.
- Leve para a geladeira até firmar o recheio por cerca de 2 horas.
- Depois desse tempo, retire o bolo da geladeira, desenforme e descarte o saco plástico.
- Despeje a cobertura, decore com raspas de chocolate e sirva.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
