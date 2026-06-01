O Liberal chevron right Receita chevron right

Bolo mousse de chocolate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (01/06)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer bolo mousse de chocolate ; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Bolo mousse de chocolate tem recheio e cobertura de ganache (Reprpução/ Foto: Cristiane Ferreira/Globo)

Aprenda com Ana Maria Braga a preparar um bolo mousse de chocolate com recheio e cobertura de ganache. O resultado é um bolo cremoso, irresistível e cheio de sabor. A ganache é simples de fazer, precisando apenas de chocolate e creme de leite. Veja o passo a passo.

Ingredientes do Bolo mousse de chocolate da Ana Maria Braga

Bolo mousse de chocolate

  • Três quartos de xícara de chá de açúcar ou 165 gramas
  • 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo ou 360 gramas
  • 2 xícaras de chá de achocolatado ou 255 gramas
  • 4 ovos grandes
  • 1 xícara de chá de óleo ou 250 mililitros
  • 1 xícara de chá de água quente ou 250 mililitros
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Recheio de ganache

  • 600 gramas de chocolate meio amargo picado ou 4 xícaras e meia de chá
  • 600 gramas de creme de leite em caixinha ou 3 caixinhas

Cobertura de ganache

  • 200 gramas de chocolate meio amargo picado ou 1 xícara e meia de chá
  • 200 gramas de creme de leite em caixinha ou 1 caixinha

Modo de Preparo do Bolo mousse de chocolate da Ana Maria Braga

Bolo mousse de chocolate

  • Em uma tigela, coloque três quartos de xícara de chá de açúcar, 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de achocolatado, 4 ovos, 1 xícara de chá de óleo e misture.
  • Despeje 1 xícara de chá de água quente e mexa até ficar homogêneo.
  • Adicione 1 colher de sopa de fermento e misture bem.
  • Transfira a mistura para uma assadeira, 25 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura, untada e enfarinhada somente no fundo e leve ao forno preaquecido a 180 graus Celsius por 1 hora e 10 minutos.
  • Retire do forno, deixe esfriar, desenforme, corte o bolo em três partes no sentido da largura e reserve.

Recheio de ganache

  • Numa panela em fogo baixo, coloque 600 gramas de creme de leite em caixinha e aqueça sem deixar ferver.
  • Transfira para um liquidificador com 600 gramas de chocolate meio amargo picado e bata bem até obter um creme homogêneo. Reserve.

Cobertura de ganache

  • Numa panela em fogo baixo, coloque 200 gramas de creme de leite em caixinha e aqueça sem deixar ferver. Apague o fogo.
  • Transfira para um liquidificador com 200 gramas de chocolate meio amargo picado e bata bem até obter um creme homogêneo. Reserve.

Montagem

  • Forre a mesma assadeira com saco plástico, coloque o fundo do bolo, passe metade do recheio, coloque o meio do bolo, passe a outra metade do recheio e cubra com a parte de cima do bolo.
  • Leve para a geladeira até firmar o recheio por cerca de 2 horas.
  • Depois desse tempo, retire o bolo da geladeira, desenforme e descarte o saco plástico.
  • Despeje a cobertura, decore com raspas de chocolate e sirva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

