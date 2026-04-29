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Bolinho de bacalhau tradicional: aprenda a receita

O bolinho de bacalhau combina simplicidade e sabor marcante

Gabrielle Borges
fonte

Bolinho de bacalhau tradicional (Reprodução/Freepik)

O clássico da culinária portuguesa que conquistou o Brasil segue firme como um dos petiscos mais pedidos em reuniões de família, bares e almoços de domingo. O bolinho de bacalhau combina simplicidade e sabor marcante, com casquinha crocante por fora e interior macio, à base de bacalhau e batata.

Nesta versão, o preparo segue uma linha caseira e acessível, com ingredientes simples. Confira o passo a passo

Ingredientes do Bolinho de bacalhau tradicional

  • 250g de bacalhau cozido e desfiado (aproximadamente 2 xícaras de chá)
  • 3 batatas médias cozidas (ou cerca de 2 xícaras de batata amassada) – a batata asterix é uma boa escolha
  • 2 dentes de alho picados
  • ½ cebola picada
  • Azeite a gosto
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 1 ovo batido
  • 1 colher de sopa de farinha de rosca (ou farinha de trigo, se preferir)
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

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Modo de preparo do Bolinho de bacalhau tradicional

  • O primeiro passo é garantir uma boa base para a massa. Cozinhe as batatas inteiras em panela de pressão por cerca de 20 minutos, até ficarem bem macias. Em paralelo, cozinhe o bacalhau em lascas por aproximadamente 5 minutos, apenas para dessalgar e facilitar o desfiar.
  • Com os dois ingredientes mornos, é hora de montar a massa. Em uma tigela grande, misture o bacalhau desfiado com o purê de batata. Em seguida, adicione o alho, a cebola, a salsinha, o ovo batido e a farinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino, lembrando que o bacalhau já costuma ser salgado.
  • Misture bem até obter uma massa firme e homogênea. Modele os bolinhos com as mãos no formato tradicional.
  • Para quem prefere o método clássico, frite os bolinhos em óleo bem quente até que fiquem dourados e crocantes.
  • Já na airfryer, a preparação fica mais leve: basta pincelar azeite sobre os bolinhos e levar a 200°C por cerca de 10 minutos de cada lado, até atingir uma coloração dourada e textura crocante.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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