Mousse de chocolate especial é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/03)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer mousse de chocolate especial; confira o modo de preparo
A mousse de chocolate especial é uma deliciosa receita que Ana Maria Braga ensinou no programa Mais Você, perfeita para encantar na Páscoa, no Natal ou em almoços em família durante o ano inteiro.
Esta sobremesa é fácil de fazer, com os ingredientes sendo misturados no liquidificador, e o grande toque de sabor fica por conta da castanha-do-pará. Sua crocância combina perfeitamente com a cremosidade da mousse, criando uma textura irresistível a cada colherada.
Ingredientes do Mousse de chocolate especial da Ana Maria Braga
- 2 litros de água quente
- 1 colher de sopa de vinagre ou 15 mililitros
- 3 ovos
- Um terço de xícara de chá de leite ou 80 mililitros
- 6 colheres de sopa de chocolate em pó 100% ou 30 gramas
- Um quarto de xícara de chá de açúcar mascavo ou 50 gramas
- Meia colher de sopa de canela ralada na hora
- 1 pitada de sal
- 50 gramas de castanha-do-pará
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Modo de preparo do Mousse de chocolate especial da Ana Maria Braga
- Numa panela em fogo alto coloque 2 litros de água quente, 1 colher de sopa de vinagre e, quando começar a ferver, disponha delicadamente 3 ovos e deixe cozinhar por exatos 7 minutos.
- Depois deste tempo, transfira rapidamente os ovos para uma tigela com água bem gelada para parar o cozimento.
- Descasque os ovos e transfira para um liquidificador. Adicione um terço de xícara de chá de leite, 6 colheres de sopa de chocolate em pó 100%, um quarto de xícara de chá de açúcar mascavo, meia colher de sopa de canela ralada na hora, 1 pitada de sal e bata por mais ou menos 3 minutos, mexendo de vez em quando até ficar lisinha.
- Transfira para um refratário pequeno e salpique 50 gramas de castanha-do-pará picada.
- Leve para a geladeira por 1 hora, até gelar bem. Sirva em seguida.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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