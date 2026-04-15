Fricassê de frango cremoso

Fricassê de frango cremoso: aprenda a receita

Além de saboroso, o fricassê de frango é versátil e pode ser adaptado com ingredientes que você já tem em casa

Gabrielle Borges
fonte

Fricassê de frango cremoso (Foto: Freepik)

Se você procura uma receita prática, econômica e cheia de sabor, o fricassê de frango cremoso é uma excelente escolha. Popular nas mesas brasileiras, o prato combina ingredientes simples com uma textura irresistível, ideal para um almoço especial ou até mesmo para o dia a dia.

A seguir, confira o passo a passo completo.

Ingredientes do Fricassê de frango cremoso

  • 500g de frango cozido, temperado e desfiado (peito ou outra parte de sua preferência)
  • 1 cebola grande picada
  • 5 dentes de alho picados
  • 1 lata de milho (sem a água da conserva)
  • 1/2 pote de requeijão
  • 1 xícara da água do cozimento do frango
  • 200g de creme de leite
  • 100g de muçarela ralada
  • Salsinha picada a gosto
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Páprica (opcional, para dar cor e sabor)
  • Batata palha para finalizar

Modo de preparo do Fricassê de frango cremoso

Prepare o creme base

No liquidificador, coloque o milho, o requeijão e a água do cozimento do frango. Bata até obter uma mistura homogênea e reserve.

Refogue os temperos
Em uma panela grande, aqueça um fio de óleo com um pouco de manteiga. Adicione a cebola e o alho, refogando até ficarem levemente dourados e aromáticos. Tempere com sal e pimenta.

Incorpore o frango

Acrescente o frango desfiado ao refogado e misture bem. Se desejar, adicione uma pitada de páprica para intensificar o sabor e a cor do prato.

Adicione o creme

Despeje na panela a mistura batida no liquidificador. Mexa bem e deixe cozinhar por cerca de 3 minutos, até os sabores se incorporarem.

Finalize com cremosidade

Adicione o creme de leite, a muçarela ralada e a salsinha. Misture até o queijo derreter e o creme ficar ainda mais encorpado. Ajuste o sal, se necessário, e desligue o fogo.

