Fricassê de frango cremoso: aprenda a receita
Além de saboroso, o fricassê de frango é versátil e pode ser adaptado com ingredientes que você já tem em casa
Se você procura uma receita prática, econômica e cheia de sabor, o fricassê de frango cremoso é uma excelente escolha. Popular nas mesas brasileiras, o prato combina ingredientes simples com uma textura irresistível, ideal para um almoço especial ou até mesmo para o dia a dia.
A seguir, confira o passo a passo completo.
Ingredientes do Fricassê de frango cremoso
- 500g de frango cozido, temperado e desfiado (peito ou outra parte de sua preferência)
- 1 cebola grande picada
- 5 dentes de alho picados
- 1 lata de milho (sem a água da conserva)
- 1/2 pote de requeijão
- 1 xícara da água do cozimento do frango
- 200g de creme de leite
- 100g de muçarela ralada
- Salsinha picada a gosto
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Páprica (opcional, para dar cor e sabor)
- Batata palha para finalizar
Modo de preparo do Fricassê de frango cremoso
Prepare o creme base
No liquidificador, coloque o milho, o requeijão e a água do cozimento do frango. Bata até obter uma mistura homogênea e reserve.
Refogue os temperos
Em uma panela grande, aqueça um fio de óleo com um pouco de manteiga. Adicione a cebola e o alho, refogando até ficarem levemente dourados e aromáticos. Tempere com sal e pimenta.
Incorpore o frango
Acrescente o frango desfiado ao refogado e misture bem. Se desejar, adicione uma pitada de páprica para intensificar o sabor e a cor do prato.
Adicione o creme
Despeje na panela a mistura batida no liquidificador. Mexa bem e deixe cozinhar por cerca de 3 minutos, até os sabores se incorporarem.
Finalize com cremosidade
Adicione o creme de leite, a muçarela ralada e a salsinha. Misture até o queijo derreter e o creme ficar ainda mais encorpado. Ajuste o sal, se necessário, e desligue o fogo.
