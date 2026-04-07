O Liberal chevron right Receita chevron right

Quiche de frango com queijo: aprenda a fazer a receita

O resultado é uma quiche cremosa por dentro, crocante por fora e cheia de sabor. Perfeita para servir em qualquer ocasião.

Gabrielle Borges
fonte

Quiche de frango com queijo (Foto: Freepik)

Se você busca uma opção versátil e saborosa para o almoço ou jantar, a quiche de frango com queijo é uma escolha certeira. Com uma massa crocante e recheio cremoso, essa receita combina ingredientes simples que todo mundo tem em casa, mas entrega um resultado digno de restaurante.

Ingredientes da massa da quiche de frango com queijo:

  • 250g de farinha de trigo
  • 100g de manteiga ou margarina
  • 1 gema de ovo
  • Água gelada (o suficiente para dar ponto à massa)
  • 1 clara de ovo (para pincelar o fundo da massa)

Ingredientes do recheio da quiche de frango com queijo:

  • 2 ovos inteiros
  • 100g de creme de leite
  • 100ml de leite integral
  • 300g de frango cozido e desfiado
  • Sal, pimenta-do-reino, páprica doce e colorau a gosto
  • Alho, cebola, tomate, azeitona, tempero pronto e ervas como salsa e cebolinha
  • Queijos: requeijão, queijo minas padrão e mussarela

Modo de Preparo da quiche de frango com queijo:

  • Em uma tigela, misture a farinha e a manteiga até formar uma farofa. Acrescente a gema e a água gelada aos poucos até obter uma massa homogênea.
  • Forre uma forma de 23 cm de diâmetro e 5 cm de altura (com fundo removível) e pincele o fundo com a clara de ovo.
  • Em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite e o leite integral. Tempere o frango desfiado com sal, alho, cebola, tomate, azeitonas, páprica, colorau, pimenta-do-reino, tempero pronto, salsa e cebolinha.
  • Misture com os queijos e acrescente à massa preparada.
  • Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 45 minutos, ou até que a quiche fique dourada e firme.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

