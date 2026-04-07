Quiche de frango com queijo: aprenda a fazer a receita
O resultado é uma quiche cremosa por dentro, crocante por fora e cheia de sabor. Perfeita para servir em qualquer ocasião.
Se você busca uma opção versátil e saborosa para o almoço ou jantar, a quiche de frango com queijo é uma escolha certeira. Com uma massa crocante e recheio cremoso, essa receita combina ingredientes simples que todo mundo tem em casa, mas entrega um resultado digno de restaurante.
Ingredientes da massa da quiche de frango com queijo:
- 250g de farinha de trigo
- 100g de manteiga ou margarina
- 1 gema de ovo
- Água gelada (o suficiente para dar ponto à massa)
- 1 clara de ovo (para pincelar o fundo da massa)
Ingredientes do recheio da quiche de frango com queijo:
- 2 ovos inteiros
- 100g de creme de leite
- 100ml de leite integral
- 300g de frango cozido e desfiado
- Sal, pimenta-do-reino, páprica doce e colorau a gosto
- Alho, cebola, tomate, azeitona, tempero pronto e ervas como salsa e cebolinha
- Queijos: requeijão, queijo minas padrão e mussarela
VEJA MAIS
Modo de Preparo da quiche de frango com queijo:
- Em uma tigela, misture a farinha e a manteiga até formar uma farofa. Acrescente a gema e a água gelada aos poucos até obter uma massa homogênea.
- Forre uma forma de 23 cm de diâmetro e 5 cm de altura (com fundo removível) e pincele o fundo com a clara de ovo.
- Em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite e o leite integral. Tempere o frango desfiado com sal, alho, cebola, tomate, azeitonas, páprica, colorau, pimenta-do-reino, tempero pronto, salsa e cebolinha.
- Misture com os queijos e acrescente à massa preparada.
- Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 45 minutos, ou até que a quiche fique dourada e firme.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA