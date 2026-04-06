Batata rostie: aprenda a fazer a receita do prato versátil

Se você busca uma receita prática e deliciosa para o café da manhã ou lanche da tarde, a batata rostie é a escolha certa. Crocante por fora e macia por dentro, ela pode ser recheada com queijo, calabresa ou presunto.

Confira o passo a passo de como preparar o prato.

Ingredientes da batata rostie:

3 batatas médias tipo Asterix

500 ml de água

Sal e pimenta-do-reino a gosto

150 g de queijo mussarela

100 g de calabresa picada ou presunto

80 ml de azeite

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Modo de preparo da batata rostie:

Preparar as batatas: Lave, descasque e rale as batatas. Em seguida, mergulhe-as na água por alguns minutos para remover o excesso de amido, garantindo que o rostie fique crocante. Escorra bem.

Lave, descasque e rale as batatas. Em seguida, mergulhe-as na água por alguns minutos para remover o excesso de amido, garantindo que o rostie fique crocante. Escorra bem. Temperar: Tempere as batatas com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Tempere as batatas com sal e pimenta-do-reino a gosto. Montagem : Em uma frigideira antiaderente, aqueça metade do azeite. Adicione uma camada de batata ralada, espalhe o queijo mussarela e a calabresa ou presunto. Cubra com o restante das batatas, formando um disco uniforme.

: Em uma frigideira antiaderente, aqueça metade do azeite. Adicione uma camada de batata ralada, espalhe o queijo mussarela e a calabresa ou presunto. Cubra com o restante das batatas, formando um disco uniforme. Cozinhar: Cozinhe em fogo médio até dourar a parte de baixo. Vire cuidadosamente para dourar o outro lado, adicionando o restante do azeite se necessário.

Cozinhe em fogo médio até dourar a parte de baixo. Vire cuidadosamente para dourar o outro lado, adicionando o restante do azeite se necessário. Servir: Retire do fogo e sirva ainda quente. A batata rostie fica perfeita como acompanhamento ou prato principal leve.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)