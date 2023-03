Como fazer nhoque de batata? Veja a receita completa

Separamos uma receita deliciosa de nhoque de batata. O prato pode ser desgustado e servido com acompanhamento no jantar ou almoço com a família. Veja os ingredientes, dicas e passo a passo de preparo.

Ingredientes

6 batatas médias

1 xícara de farinha de trigo

sal a gosto

Molho

1 lata de molho de tomate

1/2 cebola

1 colher (sopa) de azeite

2 tabletes de caldo de carne

1/2 kg de carne moída

1 pacote de queijo ralado

Passo a passo de preparo

Cozinhe as batatas, em água, até que estejam macias. Descasque-as e passe pelo espremedor ainda quente. Acrescente a farinha aos poucos e o sal, amasse bem. Coloque a massa sobre uma mesa enfarinhada e faça rolinhos. Corte cada rolinho em pedaços de mais ou menos 2 cm. Leve ao fogo, em uma panela com bastante água temperada com sal. Quando a água levantar fervura, vá colocando os nhoques, até eles começarem a subir. Coloque água fria em uma bacia com um escorredor dentro, retire os nhoques já cozidos e coloque-os no escorredor para dar choque térmico. Repita o processo até toda massa estar cozida. Escorra bem e coloque o nhoque em um refratário, reserve.

Molho

Pique a cebola e frite com azeite. Acrescente a carne e os tabletes de caldo de carne. Mexa bem, quando a carne já estiver cozida, acrescente o molho e deixe cozinhar por 4 min. Despeje sobre o nhoque, salpique queijo em cima e leve ao forno para gratinar, sirva quente e bom apetite!.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)