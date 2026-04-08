Picolé de pudim: aprenda a receita da sobremesa

O picolé de pudim fica cremoso por dentro, com camadas de caramelo e uma cobertura de chocolate que encanta todos os paladares. Ideal para dias quentes, festas ou até para quem quer transformar a receita em renda extra.

A receita é simples, rápida e garante sucesso garantido. Confira o passo a passo.

Ingredientes do picolé de pudim

Calda

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo:



Em uma panela, leve o açúcar ao fogo baixo, mexendo até caramelizar. Acrescente a água aos poucos, com cuidado para não se queimar, e deixe ferver por cerca de 4 minutos. Desligue o fogo e reserve até esfriar.

Ingredientes da base do picolé

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

500 ml de leite

3 gemas (opcional: peneiradas)

Essência de baunilha a gosto

Modo de preparo:



Misture todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre. Quando começar a ferver, mantenha por 1 minuto e desligue. Reserve até esfriar completamente.

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Ingredientes da cobertura de chocolate do picolé de pudim

300 g de chocolate branco

2 colheres de sopa de óleo de coco

Modo de preparo:



Derreta o chocolate no micro-ondas em intervalos de 30 segundos, misturando bem a cada pausa. Acrescente o óleo de coco e reserve.

Modo de preparo do picolé de pudim

Coloque os palitos nas formas de silicone e preencha até a metade com a base do picolé.

Leve ao congelador até firmar.

Acrescente uma colher da calda de caramelo e cubra com mais base até completar a forma.

Congele por pelo menos 12 horas ou de um dia para o outro.

Desenforme e banhe no chocolate branco derretido. Em segundos, a casquinha crocante estará pronta.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)