Como fazer panqueca simples de liquidificador? Receita é prática e leva poucos ingredientes

Procurando uma receita prática e fácil? Com essa receita de panqueca simples no liquidificador, você prepara um café da manhã, lanche ou almoço delicioso em apenas 15 minutos. Para o preparo são necessários apenas 5 ingredientes que você provavelmente já tem em casa: leite, farinha de trigo, ovos, óleo e sal. Você pode servir as panquecas com o molho e o recheio da sua preferência. Veja os ingredientes e o modo de preparo:

Ingredientes

1 xícara de chá de leite;

2 ovos;

1 colher de chá de sal;

4 colheres de sopa de óleo;

1 xícara e meia de farinha de trigo.

Modo de Preparo

No liquidificador, coloque o leite, os ovos, o sal, o óleo e a farinha de trigo; Bata os ingredientes até a massa ficar homogênea e sem grumos; Unte uma frigideira antiaderente com óleo (ou use um spray antiaderente); Com uma concha, coloque uma porção da massa na frigideira e espalhe por toda a superfície, formando uma panqueca fina; Cozinhe em fogo médio até dourar na parte inferior; Vire a panqueca com cuidado e cozinhe o outro lado até dourar também; Repita o processo com o restante da massa, ajustando a quantidade de óleo na frigideira se necessário; Sirva as panquecas quentes com o recheio ou molho de sua preferência.

💡 Dicas:

Você pode adicionar outros ingredientes à massa, como ervas frescas, especiarias ou raspas de limão. Para o recheio, um molho à bolonhesa, que é o mais clássico, ou um molho de frango com queijo. Tem também a opção mais simples, com queijo e presunto.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)