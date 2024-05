Coxas de frango com marinada de leite de coco: saiba como fazer a receita para o almoço

As coxas de frango são um prato clássico na culinária brasileira, mas que tal dar um toque especial e surpreender a família? A receita da Ana Maria Braga, no programa Mais Você, ensina como preparar coxas de frango com uma marinada diferente, perfeita para um almoço ou jantar em família.

Com ingredientes simples e fáceis de encontrar, como leite de coco, molho shoyu, alho e cebolinha, a marinada especial garante suculência. Além disso, a receita leva toques de gengibre e pimenta dedo-de-moça. O preparo é prático e rápido: basta marinar as coxas por 4 horas, assar no forno por cerca de 1 hora e 20 minutos, e finalizar com um molho saboroso feito com o caldo da assadeira. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes

1 kg de coxas de frango com pele

1 xícara de chá (240 ml) de leite de coco

½ xícara de chá (120 ml) de molho shoyu

2 colheres de sopa de gengibre ralado sem casca

2 colheres de sopa de pimenta dedo-de-moça sem sementes picadinha

2 colheres de sopa de alho picado

½ xícara de chá de cebolinha picadinha

Tomates-cereja a gosto, cortados ao meio

Modo de Preparo

Em um saco plástico duplo, coloque as coxas de frango, o leite de coco, o molho shoyu, o gengibre ralado, a pimenta dedo-de-moça e o alho picado. Misture bem e deixe marinar na geladeira por 4 horas. Pré-aqueça o forno a 200°C. Retire as coxas da marinada e coloque-as em uma assadeira média. Asse por 1 hora e 20 minutos, ou até dourar. Retire do forno e reserve as coxas em um prato. Coe o caldo da assadeira em uma peneira e transfira para uma panela em fogo alto. Mexa sempre até encorpar por cerca de 4 minutos. Regue as coxas com o molho, salpique a cebolinha picadinha e os tomates-cereja. Sirva com o acompanhamento de sua preferência.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)