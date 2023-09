Purê de batata cremoso: Saiba como fazer o acompanhamento para almoço e jantar

Pensando em um acompanhamento versátil para servir no almoço ou no jantar em família? O clássico purê de batata combina com diversos pratos e é rápido de ser feito no dia a dia; veja a receita e o modo de preparo de um purê com um toque gourmet!

Ingredientes

2 batatas médias

80 gramas de manteiga

60 gramas de creme de leite

Raspas de noz moscada

Sal a gosto

Passo a passo

Corte as batatas em cubos médios e coloque em uma panela com a água e sal a gosto para cozinhar por uns 15 minutos ou até que estejam bem cozidas Retire parte da água e deixe um pouco no fundo da panela. Com um amassador, amasse bem as batatas dentro da própria panela. Leve a panela ao fogo novamente e adicione o creme de leite, a manteiga e finalize com raspas de noz moscada.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)