Dia do Pão de Queijo: confira cinco maneiras de fazer a receita

Nesta quinta-feira (17) é comemorado o Dia do Pão de Queijo, um ícone da culinária brasileira. E para celebrar, o OLiberal separou te ensina como fazer essa famosa receita de diferentes maneiras.

Com apenas seis ingredientes básicos, ele se transforma em uma ótima escolha para encantar a família, independentemente do método de preparo escolhido. Desde um pão de queijo na forma de pudim até as opções modernas de air fryer, sanduicheira, microondas e até mesmo frigideira, as possibilidades são diversas. Confira as receitas e o modo de preparo:

Forma de pudim

Ingredientes:

• 1 xícara (chá) de óleo

• 1 xícara (chá) de leite

• 2 xícaras (chá) de queijo muçarela ralado

• 3 xícaras de povilho

• 4 ovos

• 1 pitada de fermento em pó

• Sal a gosto

Modo de preparo:

1. Bater todos os ingredientes no liquidificador, exceto o queijo ralado e o fermento em pó;

2. Por último, adicione o queijo ralado e o fermento em pó e misture bem;

3. Colocar a massa em uma forma de alumínio com furo central;

4. Assar a uma temperatura entre 180°c e 200°c.

Frigideira

Ingredientes:

• 1 ovo

• 2 colheres de sopa de polvilho doce

• 2 colheres de sopa de queijo muçarela ralado

• 1 pitada de sal

• 2 colheres de sopa de requeijão

• Um pouquinho de azeite (ou use uma frigideira antiaderente)

Modo de preparo:

1. Em uma tigela misture bem o ovo, o polvilho, o requeijão, o queijo ralado e a pitada de sal.

2. Aqueça uma frigideira, unte com um pouco de azeite e despeje a massa.

3. Cozinhe por 5 minutos no fogo baixo ou até dourar os dois lados.

4. Retire da frigideira e sirva.

Sanduicheira

Ingredientes:

• 1 ovo

• 3 colheres de povilho ou goma de tapioca

• 1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

• 1/2 xícara (chá) de leite

• 1 colher de óleo

• Sal a gosto

Modo de preparo:

1. Misture todos os ingredientes em um recipiente até que obtenha uma massa homogênea;

2. Despeje a massa na sanduicheira, feche ela e espere o tempo da luz apagar;

3. Assim que a luz apagar, retire e sirva.

Air Fryer

Ingredientes:

• 1/2 xícara (chá) de leite

• 1/2 xícara (chá) de óleo

• 1 colher (chá) de sal

• 200 g de polvilho azedo

• 1 ovo

• 1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Modo de preparo:

1. Em um recipiente misture o leite, o óleo, o sal e o polvilho até formar uma massa;

2. Acrescente o ovo, o queijo e misture até que obtenha uma massa homogênea e firme;

3. Modele os pães, deixando espaço entre eles, e pincele óleo em volta de cada bolinha;

4. Leve para assar na airfryer preaquecida a 180 °C por vinte minutos;

5. Retire se estiver dourado e sirva.

Microondas

Ingredientes:

• 1/2 xícara (chá) de leite

• 1/2 xícara (chá) de óleo

• 1 colher (chá) de sal

• 200 g de polvilho azedo

• 1 ovo

• 1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

1. Em um recipiente misture o leite, o óleo, o sal e leve ao forno microondas por 3 minutos na potência alta;

2. Coloque o polvilho em uma tigela, despeje a mistura do leite e mexa bem;

3. Acrescente o ovo, o queijo e misture até que obtenha uma massa homogênea e firme;

4. Modele os pães, deixando espaço entre eles;

5. Leve-os ao forno micro-ondas na potência alta por mais 7 minutos;

6. Retire se estiver dourado e sirva.

