Como fazer pão de queijo caseiro; veja o passo a passo da receita em vídeo

Como fazer pão de queijo? Este quitute é uma ótima pedida de lanche para qualquer hora do dia, seja no café da manhã ou no da tarde. Na companhia de um bom café, ele fica melhor ainda, não é mesmo?

Se você ficou com água na boca só de imaginar saboreando um pãozinho, precisa aprender a fazer a receita caseira da massa, que pertence do jornalista de O Liberal, Victor Furtado. O passo a passo da receita também permite que seja feito com produtos zero lactose para pessoas com intolerância e, propõe uma experiência gastronômica sem medo de ser feliz.

Pão de queijo caseiro

Veja como fazer pão de queijo (Victor Furtado/especial para O Liberal)

INGREDIENTES DO PÃO DE QUEIJO:

- 250 gramas de polvilho azedo (fécula de mandioca, de preferência uma orgânica);

- 200 gramas de queijo minas padrão ou muçarela cortado em pedaços pequenos (cubinhos);

- 50 gramas de parmesão ralado;

- 200 ml de leite líquido;

- 50 ml de óleo de girassol, canola ou milho (evite o de soja);

- 1 ovo.

MODO DE PREPARO DO PÃO DE QUEIJO:

Pré-aqueça o forno a 200 graus; Separe o polvilho em uma tigela grande bem espaçosa e tempere com sal. Mexa bem para misturar o sal à farinha Leve ao fogo uma panela com o óleo e o leite. Mexa bem e quando estiver começando a levantar a fervura, desligue o fogo. Tome cuidado para não deixar derramar e sujar todo o seu fogão; Misture o leite com óleo ao polvilho e mexa bem, para que todo o líquido se incorpore à Espere a mistura esfriar e coloque o ovo; Mexa novamente para incorporar o ovo; Coloque os queijos e comece a sovar com a mão, para que tudo se misture. Não é preciso sovar muito tempo. É só o suficiente para tudo ficar misturado, numa massa que ficará pouco pegajosa, razoavelmente elástica e fácil de manipular; Modele bolas pequenas e coloque numa assadeira sem precisar untar; Leve ao forno por cerca de 30 minutos ou até dourar; Deixe esfriar por uns 10 minutos e já está pronto para comer!

Dicas para consumo e/ou alterações na receita:

Pode adicionar outros queijos, como minas meia cura, provolone, do reino e os resultados são sempre interessantes e diferentes, dependendo do paladar. Só não são recomendados queijos moles ou cremosos demais, como gorgonzola, brie, camembert;

O pão de queijo pode ser experimentando com doce de leite;

Se desejar comer outro dia, a massa das bolinhas podem ser congeladas e assar depois.Congelado, o pão é válido por cerca de três meses;

Se gostar de um pãozinho mais macio e menos crocante, use metade da medida de polvilho azedo e a outra metade de polvilho doce;

A receita pode ser dobrada facilmente para uma maior quantidade.