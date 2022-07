Pão de queijo de tapioca na frigideira: aprenda essa prática receita para o café ou lanche da tarde

A receita do dia desta quarta-feira (13/07), ensina como fazer um pão de queijo na frigideira, feito com farinha de tapioca e queijo, a pedida para quem quer sair da mesmice no café da manhã ou lanche da tarde. Confira os ingredientes e o modo de preparo dessa delícia.

Ingredientes

4 colheres de sopa de tapioca 1 ovo 1 colher de sopa de requeijão cremoso Queijo parmesão a gosto Queijo a gosto Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture 1 ovo, 4 colheres de sopa de tapioca, 1 colher de sopa de requeijão cremoso, queijo parmesão a gosto, queijo a gosto e sal a gosto. Coloque metade da massa na frigideira, acrescente mais queijo e cubra com o restante da massa. Cubra a frigideira com a tampa e espere o queijo derreter. Vire para dourar do outro lado e sirva em seguida.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)