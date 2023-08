Como fazer doce de caju com cravo-da-índia

O caju é uma fruta típica do nordeste brasileiro, sendo parte da alimentação do povo local e vem ganhando espaço no restante do país. Rico em vitamina C (até mais que a laranja) o caju é ideal para o preparo de sucos, doces e até de carne vegana.

Como fazer doce de caju

Ingredientes

20 unidades de caju;

3 xícaras de açúcar;

Cravo-da-índia a gosto.

Modo de preparo

Tire a casca dos cajus e corte o talo. Fure-os com um garfo e esprema para tirar um pouco do suco; Coloque o açúcar em uma panela e coloque água para formar a calda; Acrescente os cajus e deixe cozinhar bem, mexendo sempre para não grudar no fundo da panela; Cozinhe até a fruta ficar macia e na cor dourada, por aproximadamente 1h30; Quando estiver chegando no ponto, coloque os cravos e deixe engrossar o caldo; Após retirar do fogo e esfriar, transfira para um pote estilo conserva e deixe na geladeira

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com