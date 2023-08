Veja como fazer geleia de jabuticaba; ideal para torradas e pães

A jabuticaba é um fruto popularmente consumido na região sul do Brasil, como no Rio Grande do Sul e Goiás, mas se adapta facilmente aos climas tropicais e úmidos. De casca escura e polpa branca, o fruto possui um sabor adocicado e, quando em formato de geleia, serve como acompanhamento de pães, torradas e bolachas.

Como fazer geleia de jabuticaba

Ingredientes

1 kg de jabuticaba

1 litro de água

1 xícara (chá) de açúcar cristal

Modo de preparo

Lave bem as jabuticabas e transfira para uma panela grande; Cubra com água e cozinhe em fogo alto. Quando ferver, diminua o fogo e deixe por mais 15 minutos; Mexa de vez em quando até que as frutas murchem e estourem; Durante o processo, retire a espuma que se forma na superfície com uma colher; Em uma panela, despeje o conteúdo em uma peneira ou escorredor para coar e pressione com uma espátula para retirar todo o líquido; Volte o líquido para a panela e misture o açúcar, mexendo sempre. Assim que ferver, diminua o fogo e cozinhe por mais 50 minutos

Dicas extras

Para verificar o ponto ideal da geleia, coloque um pires no congelador. Quando estiver gelado, coloque um pouco do preparo já pronto e incline o recipiente levemente. Ela deve escorrer. A geleia deve ficar na textura de um gel. Deixe a geleia gelar por pelo menos, 24h antes de servir.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com