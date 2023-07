Pudim de chicória: aprenda a fazer a receita do doce que é sucesso no Pará

Para quem é do Estado do Pará, a chicória é uma folha muito conhecida, principalmente por ser ingrediente certo em pratos como o pato no tucupi e no tacacá. Encontrada com facilidade na região Amazônica, a folha aromática pode ser usada também no preparo de doces. O confeiteiro Flávio Amoêdo, criou o pudim paraense que, segundo ele, é o melhor pudim do mundo, um releitura da versão de leite. Veja como fazer:

Como fazer Pudim de chicória

Ingredientes para o pudim

395g de leite condensado (01 caixa)

320ml de leite (a mesma medida da caixa)

04 ovos grandes

10g de amido de milho (01 colher de sopa)

10 folhas de chicória lavadas e higienizadas

Ingredientes para o preparo da calda

02 xícaras de açúcar;

01 xícara de água quente.

Veja como fazer a calda do pudim

Em uma panela, coloque o açúcar e espere caramelizar em fogo médio. Acrescente a água quente e mexa até dissolver todo o caramelo, utilize fogo baixo. Espere esfriar e coloque na forma.

Modo de fazer do pudim de chicória

Em um mixer ou liquidificador, coloque todos os ingredientes para triturar. Você tem a opção de coar caso não queira pedaços de folhas; Derrame na forma, já caramelizada, todo o conteúdo e cubra com alumínio; Leve em banho maria por pelo menos 45 minutos. O ponto é você enfiar a faca e sair limpinha; Espere esfriar e leve para geladeira. Assim que estiver gelado, você desenforma.