No Dia do Bacon, restaurante de Belém ensina a fazer o 'Burg Belém', recheado com essa delícia

Prato principal, acompanhamento de sanduiches, com ovo... o bacon é uma paixão da maioria dos brasileiros e considerado por muitos ingrediente imprescindível em qualquer refeição, inclusive no café da manhã. E, nesta quinta-feira (31), em que é comemorado o Dia do Bacon, o restaurante Engenho Dedé, em Belém, revelou a receita de um de seus hamburguers mais pedidos: o 'Burg Belém', recheado, é claro, de bacon!

Vale destacar que nos últimos anos, o consumo da carne de porco vem aumentando no Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada pela Kantar, empresa especializada em dados, cerca de 9,1% da população brasileira consumiu carne de porco em 2023, em comparação a 4,6% em 2021 e 7,6% em 2022.

De acordo com Mateus Ribeiro, gerente do restaurante, esses números também se refletem no aumento de vendas de hambúrguer no restaurante. “De alguns anos pra cá, notamos que o hambúrguer é um dos pratos mais pedidos do nosso cardápio. Por isso, temos opções diversificadas aos nossos clientes e muitas dessas opções com o toque regional, o que gera um diferencial” destaca Mateus.

Veja como preparar o hamburguer de Bacon do Engenho Dedé

Ingredientes

Geleia de cebola

Manteiga

Pão de hambúrguer

Batata frita congelada

Queijo mussarela ralado

Bacon fatiado

Carne de hambúrguer

Modo de preparo o Burg Belém

Corte o pão de hambúrguer no meio, pincele com parte da manteiga e leve ao forno até dourar, não deixando muito seco. Reserve; Pincele o hambúrguer com o restante da manteiga, leve ao char broiler (uma espécie de churrasqueira) e asse no ponto solicitado; Sele o bacon dos dois lados no char broiler e reserve; Frite a batata a 180 graus, deixar escorrer o excesso de óleo no suporte da fritadeira, reserve; Em uma cumbuca, adicione o queijo mussarela ralado e leve ao microondas por 1 minuto, reserve.

Veja como montar o hamburguer

No prato de servir, adicione a geleia de cebola no pão, na parte inferior acrescente o bacon, o hambúrguer, finalizando com o queijo. Feche com a fatia superior do pão e coma com batata frita.

