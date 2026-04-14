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Torta de limão cremosa: aprenda a receita da sobremesa

Sobremesa é uma opção certeira para quem deseja doce saboroso e fácil de fazer.

Gabrielle Borges
fonte

Torta de limão cremosa (Foto: Freepik)

Se você busca uma sobremesa prática, refrescante e com aquele equilíbrio perfeito entre o doce e o cítrico, a torta de limão cremosa é uma excelente escolha. Com poucos ingredientes e preparo simples, a receita é ideal tanto para ocasiões especiais quanto para adoçar o dia a dia.

A seguir, confira o passo a passo completo.

Ingredientes da torta de limão cremosa:

Base:

  • 200 g de biscoito maisena triturado
  • 100 g de manteiga derretida

Recheio:

  • 500 g de chocolate branco
  • 250 g de creme de leite
  • Suco de 3 limões Tahiti grandes
  • Raspas de 1 limão Tahiti

Finalização:

  • 200 ml de chantilly batido
  • Raspas de limão a gosto

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Modo de preparo da torta de limão cremosa:

Prepare a base

  • Em um recipiente, misture o biscoito maisena triturado com a manteiga derretida até obter uma farofa úmida.
  • Forre o fundo e as laterais de uma forma de 20 cm com fundo removível, pressionando bem para formar uma base firme.
  • Reserve.

Faça o creme de limão

  • Derreta o chocolate branco com o creme de leite no micro-ondas, mexendo a cada intervalo para evitar que queime.
  • Após obter um creme liso, adicione o suco de limão aos poucos, mexendo sempre até incorporar completamente.
  • Finalize com as raspas de limão.

Monte a torta

  • Despeje o creme sobre a base já preparada, espalhando de maneira uniforme.
  • Leve à geladeira por, no mínimo, 6 horas, ou até que o recheio esteja bem firme.

Finalize e sirva

Depois de firmar, finalize com chantilly batido e raspas de limão por cima. Sirva gelada.

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