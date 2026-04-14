Torta de limão cremosa: aprenda a receita da sobremesa

Se você busca uma sobremesa prática, refrescante e com aquele equilíbrio perfeito entre o doce e o cítrico, a torta de limão cremosa é uma excelente escolha. Com poucos ingredientes e preparo simples, a receita é ideal tanto para ocasiões especiais quanto para adoçar o dia a dia.

A seguir, confira o passo a passo completo.

Ingredientes da torta de limão cremosa:

Base:

200 g de biscoito maisena triturado

100 g de manteiga derretida

Recheio:

500 g de chocolate branco

250 g de creme de leite

Suco de 3 limões Tahiti grandes

Raspas de 1 limão Tahiti

Finalização:

200 ml de chantilly batido

Raspas de limão a gosto

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Modo de preparo da torta de limão cremosa:

Prepare a base

Em um recipiente, misture o biscoito maisena triturado com a manteiga derretida até obter uma farofa úmida.

Forre o fundo e as laterais de uma forma de 20 cm com fundo removível, pressionando bem para formar uma base firme.

Reserve.

Faça o creme de limão

Derreta o chocolate branco com o creme de leite no micro-ondas, mexendo a cada intervalo para evitar que queime.

Após obter um creme liso, adicione o suco de limão aos poucos, mexendo sempre até incorporar completamente.

Finalize com as raspas de limão.

Monte a torta

Despeje o creme sobre a base já preparada, espalhando de maneira uniforme.

Leve à geladeira por, no mínimo, 6 horas, ou até que o recheio esteja bem firme.

Finalize e sirva

Depois de firmar, finalize com chantilly batido e raspas de limão por cima. Sirva gelada.