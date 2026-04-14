Torta de limão cremosa: aprenda a receita da sobremesa
Sobremesa é uma opção certeira para quem deseja doce saboroso e fácil de fazer.
Se você busca uma sobremesa prática, refrescante e com aquele equilíbrio perfeito entre o doce e o cítrico, a torta de limão cremosa é uma excelente escolha. Com poucos ingredientes e preparo simples, a receita é ideal tanto para ocasiões especiais quanto para adoçar o dia a dia.
A seguir, confira o passo a passo completo.
Ingredientes da torta de limão cremosa:
Base:
- 200 g de biscoito maisena triturado
- 100 g de manteiga derretida
Recheio:
- 500 g de chocolate branco
- 250 g de creme de leite
- Suco de 3 limões Tahiti grandes
- Raspas de 1 limão Tahiti
Finalização:
- 200 ml de chantilly batido
- Raspas de limão a gosto
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Modo de preparo da torta de limão cremosa:
Prepare a base
- Em um recipiente, misture o biscoito maisena triturado com a manteiga derretida até obter uma farofa úmida.
- Forre o fundo e as laterais de uma forma de 20 cm com fundo removível, pressionando bem para formar uma base firme.
- Reserve.
Faça o creme de limão
- Derreta o chocolate branco com o creme de leite no micro-ondas, mexendo a cada intervalo para evitar que queime.
- Após obter um creme liso, adicione o suco de limão aos poucos, mexendo sempre até incorporar completamente.
- Finalize com as raspas de limão.
Monte a torta
- Despeje o creme sobre a base já preparada, espalhando de maneira uniforme.
- Leve à geladeira por, no mínimo, 6 horas, ou até que o recheio esteja bem firme.
Finalize e sirva
Depois de firmar, finalize com chantilly batido e raspas de limão por cima. Sirva gelada.
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