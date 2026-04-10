Coxinha cremosa com três ingredientes na air fryer: aprenda a receita

Para quem não abre mão de um salgado saboroso, mas procura opções mais leves e práticas no dia a dia, a coxinha cremosa feita na air fryer pode ser a escolha ideal. Com poucos ingredientes e preparo rápido, a receita tem ganhado espaço entre as alternativas caseiras mais buscadas nas redes sociais.

A proposta combina simplicidade e sabor, usando itens comuns na cozinha brasileira. O resultado é uma massa macia, com recheio cremoso e preparo sem necessidade de fritura em óleo. Confira o passo a passo.

Ingredientes da coxinha cremosa com três ingredientes

3 batatas médias cozidas e amassadas

150 g de frango desfiado

2 colheres de sopa de requeijão cremoso

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Modo de preparo da coxinha cremosa com três ingredientes

Em um recipiente, misture bem a batata amassada, o frango desfiado e o requeijão até formar uma massa homogênea e cremosa.

Em seguida, modele no formato tradicional de coxinha.

Leve à air fryer preaquecida e asse por cerca de 8 minutos a 200°C, ou até que fiquem levemente douradas por fora.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)