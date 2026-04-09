O Liberal chevron right Receita chevron right

Mousse de maracujá com cobertura de chocolate: aprenda a receita

Ideal para sobremesas em família, encontros com amigos ou até mesmo para impressionar em datas especiais.

Gabrielle Borges
fonte

Mousse de maracujá com cobertura de chocolate (Reprodução/Youtube)

Se você procura uma sobremesa que combine frescor e sabor marcante, a mousse de maracujá com cobertura de chocolate é a receita ideal. Cremosa, aerada e com o toque doce do chocolate, essa receita é fácil de preparar e conquista qualquer paladar. Confira o passo a passo.

Ingredientes da Mousse de maracujá com cobertura de chocolate

Para a mousse:

  • 2 caixas de leite condensado (790 g)
  • 2 caixas de creme de leite (400 g)
  • 250 ml de polpa de maracujá
  • 4 colheres de sopa de leite em pó

Para a cobertura:

  • 200 g de chocolate meio amargo
  • 1 caixa de creme de leite

Modo de preparo da Mousse de maracajá com cobertura de chocolate

Preparando a mousse:

No liquidificador, misture o leite condensado, o creme de leite, a polpa de maracujá e o leite em pó. Bata até a mistura ficar homogênea e cremosa. Transfira para uma travessa e leve à geladeira por cerca de três horas, até firmar.

Fazendo a cobertura de chocolate:

Derreta o chocolate meio amargo em micro-ondas, em intervalos de 30 segundos, ou em banho-maria, mexendo sempre. Acrescente a caixa de creme de leite e misture até formar um creme liso e brilhante.

Finalizando a sobremesa:

Despeje a cobertura sobre a mousse já gelada e espalhe com uma espátula. Leve à geladeira por cerca de 20 minutos, se quiser que a cobertura fique mais firme.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

