Mousse de maracujá com cobertura de chocolate: aprenda a receita
Ideal para sobremesas em família, encontros com amigos ou até mesmo para impressionar em datas especiais.
Se você procura uma sobremesa que combine frescor e sabor marcante, a mousse de maracujá com cobertura de chocolate é a receita ideal. Cremosa, aerada e com o toque doce do chocolate, essa receita é fácil de preparar e conquista qualquer paladar. Confira o passo a passo.
Ingredientes da Mousse de maracujá com cobertura de chocolate
Para a mousse:
- 2 caixas de leite condensado (790 g)
- 2 caixas de creme de leite (400 g)
- 250 ml de polpa de maracujá
- 4 colheres de sopa de leite em pó
Para a cobertura:
- 200 g de chocolate meio amargo
- 1 caixa de creme de leite
Modo de preparo da Mousse de maracajá com cobertura de chocolate
Preparando a mousse:
No liquidificador, misture o leite condensado, o creme de leite, a polpa de maracujá e o leite em pó. Bata até a mistura ficar homogênea e cremosa. Transfira para uma travessa e leve à geladeira por cerca de três horas, até firmar.
Fazendo a cobertura de chocolate:
Derreta o chocolate meio amargo em micro-ondas, em intervalos de 30 segundos, ou em banho-maria, mexendo sempre. Acrescente a caixa de creme de leite e misture até formar um creme liso e brilhante.
Finalizando a sobremesa:
Despeje a cobertura sobre a mousse já gelada e espalhe com uma espátula. Leve à geladeira por cerca de 20 minutos, se quiser que a cobertura fique mais firme.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
