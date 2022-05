Torta mousse de maracujá: confira receita rápida, fácil e barata para o Dia das Mães

Não há como resistir uma sobremesa após um almoço em família, não é? A dica para este Dia das Mães, realizado neste domingo (08), será a torta mousse de maracujá. Combinação deliciosa rápida, fácil e barata, com apenas oito ingredientes. Confira!

Quais os ingredientes para a torta mousse de maracujá?

Antes de começar a receita da torta mousse de maracujá, deixe separado os seguintes ingredientes:

1/2 maracujá in natura

200 ml de suco concentrado de maracujá

1 colher de sopa de margarina

2 caixas de creme de leite

2 caixas de leite condensado

100 ml de leite

4 colheres de sopa de achocolatado ou chocolate em pó

100 gramas de biscoito champagne de chocolate

Modo de preparo torta mousse de maracujá

1ª parte (Brigadeiro)

Em uma panela, coloque a margarina e adicione uma caixa de leite condensado. Aos poucos, vá colocando o choclocate em pó ou achocolatado. A medida que for engrossando a massa adicione uma caixa de creme de leite. Apague o fogo quando o brigadeiro estiver soltando do fundo da panela. Aproximadamente 15 minutos. Desligue o fogo e reserve.



2ª parte (mousse de maracujá)

Para o mousse, é preciso por no liquidificador uma caixa de leite condensado, o suco concentrado de maracujá, caixinha de creme de leite. Bata por 5 a 10 minutos. Reserve o creme.

Montagem da torta mousse de maracujá

* Para a montagem será preciso um refratário. A primeira camada será com os biscoito. Separe-os, molhe no leite e vá montando a base delicadamente. A segunda camada será a do brigadeiro e por último com o mousse de maracujá.

* Para a decoração, finalize com o maracujá in natura por cima. Deixe na geladeira por três horas e sirvá em pequenas porções individuais. Rendimento total: 6 a 8 porções